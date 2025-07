Bolsonaro está com esofagite e gastrite moderada, diz hospital

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro está com esofagite e gastrite moderada, revelou uma endoscopia realizada no hospital DF Star, em Brasília, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira.

"O exame revelou a presença de intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada", afirma o boletim.

"Será intensificado o tratamento medicamentoso, que já havia sido iniciado há alguns dias. Seguem as orientações para moderação na fala, dieta regrada e repouso domiciliar."

Mais cedo, em suas redes sociais, Bolsonaro, que está com 70 anos, anunciou o cancelamento de seus compromissos previstos para o mês de julho alegando orientação médica.

"Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impede até de falar", escreveu o ex-presidente.

No último domingo, Bolsonaro participou de manifestação organizada por seus apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, e discursou de cima de um carro de som.

No final do mês passado, Bolsonaro passou mal com uma crise de soluços e precisou cancelar uma agenda que teria em Goiás. Na ocasião, o médico Cláudio Birolini, um dos responsáveis por acompanhar a saúde do ex-presidente, disse que Bolsonaro tem tido quadros frequentes de soluços desde o período pós-operatório de sua última cirurgia.

O ex-presidente passou por uma internação de três semanas neste ano devido a uma cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal em maio.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas tem insistido publicamente que buscará se candidatar à Presidência na eleição do ano que vem.

O ex-presidente também é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) em um processo sobre uma suposta trama golpista após sua derrota na eleição presidencial de 2022 para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro nega todas as acusações e afirma ser alvo de uma perseguição política.

(Por Eduardo Simões; Edição de Pedro Fonseca)