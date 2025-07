BCE deveria considerar postura moderada de apoio, diz Wunsch

Por Balazs Koranyi

SINTRA, PORTUGAL (Reuters) - A inflação da zona do euro corre o risco de ficar aquém da meta do Banco Central Europeu e há motivos para que o banco apresente uma postura moderada de apoio, disse o presidente do banco central belga, Pierre Wunsch, nesta quarta-feira.

O BCE reduziu os juros em dois pontos percentuais desde junho do ano passado, e sua taxa de depósito de 2% proporciona o chamado cenário "neutro", que não desacelera nem estimula o crescimento econômico.

No entanto, as perspectivas de crescimento foram reduzidas e a inflação pode ser puxada para baixo por uma série de fatores, o que sugere que a neutralidade pode não ser suficiente, argumentou Wunsch.

"Há um argumento a favor da adoção de uma postura moderada de apoio", disse Wunsch à Reuters em uma entrevista. "Se a recuperação estiver atrasada - e ela já foi atrasada algumas vezes - e a produção estiver abaixo do potencial, então dar apoio é racional."

Ele acrescentou que o aumento do euro para 1,18 em relação ao dólar, seu nível mais alto desde o final de 2021, também é um argumento para fornecer esse apoio, uma vez que a moeda mais forte amorteceria a inflação e também poderia pesar sobre o crescimento econômico.

As importações baratas da China, os preços mais baixos da energia, a falta de retaliação tarifária, o euro forte e uma desaceleração substancial no crescimento dos salários estão pressionando os preços para baixo, disse Wunsch, juntando-se ao português Mario Centeno e ao finlandês Olli Rehn no alerta sobre o risco de uma inflação muito baixa.

"Todos esses fatores combinados sugerem que o risco de alta é limitado e o risco geral é de baixa", disse Wunsch.

As projeções do BCE preveem uma inflação abaixo de 2% por 18 meses a partir do terceiro trimestre, antes do retorno à meta no início de 2027.

Os mercados financeiros preveem mais um corte nas taxas do BCE no final deste ano, levando a taxa de depósito para 1,75%, uma postura que alguns já consideram ligeiramente estimulante.

"Não discordo da precificação das taxas de juros pelo mercado", disse Wunsch. "Não vou endossar as expectativas, mas também não me sinto desconfortável com elas."

Mas Wunsch também pareceu minimizar as preocupações de que as taxas do BCE teriam que ser muito altas, argumentando que a economia está se mantendo bem.

"Não estou muito preocupado com o crescimento", disse Wunsch. "Os números recentes do PMI nacional foram bastante reconfortantes. Os planos fiscais alemães também estão mudando o jogo. A grande expansão fiscal de um país que pode se dar a esse luxo proporciona um grande impulso."

(Reportagem de Balazs Koranyi)