Aumento nas vendas de dívida de mercados emergentes contraria instabilidade global

LONDRES/DUBAI (Reuters) - As vendas de títulos de dívida de mercados emergentes dispararam no primeiro semestre do ano, desafiando as tensões tarifárias, os ataques de mísseis e a oscilação dos preços do petróleo, a caminho de mais um ano de recordes e com sinais iniciais de um afastamento do dólar, disseram banqueiros à Reuters.

O fornecimento recorde de novos títulos pode continuar, com os baixos preços do petróleo levando os países exportadores a continuar tomando empréstimos para financiar gastos.

"O que é surpreendente este ano é como os mercados (...) ainda estavam ativos, para não dizer muito ativos, nos momentos mais difíceis do mundo", disse Alexis Taffin de Tilques, chefe global de mercados emergentes soberanos e chefe dos mercados de capital de dívida da Europa Central e Oriental, Oriente Médio e África (CEEMEA, na sigla em inglês) do BNP Paribas.

"Os volumes de emissão têm sido incríveis."

Stefan Weiler, chefe de mercados de capital de dívida da CEEMEA no JPMorgan, afirmou que as vendas de dívida no grupo de regiões ultrapassaram US$190 bilhões no primeiro semestre do ano, em vias de superar o recorde histórico do ano passado de US$285 bilhões.

O aumento é outro sinal do interesse dos investidores em ativos de mercados emergentes em meio a um período marcado pelo tipo de instabilidade que normalmente faz com que os investidores fujam para portos seguros.

"Os investidores estão com muito dinheiro (...) ansiosos para aplicar no mercado primário", disse Weiler, prevendo que, se os preços do petróleo caírem, as emissões do Oriente Médio e do Norte da África poderão aumentar ainda mais.

O Golfo, liderado pela gigante Arábia Saudita, emitiu pouco mais de 40% da dívida da CEEMEA, segundo os banqueiros, já que as empresas e os países aproveitaram a queda nas taxas de juros e a expectativa de que os rendimentos dos Treasuries permanecerão elevados por algum tempo.

"Definitivamente, o primeiro semestre deste ano foi um recorde de emissões" para o Oriente Médio, disse Khaled Darwish, diretor de Mercados de Capitais de Dívida da CEEMEA no HSBC. Darwish calcula que os emissores do Oriente Médio levantaram títulos e acordos de sukuk, os instrumentos financeiros islâmicos, no valor de US$106 bilhões até agora neste ano, em comparação com US$139 bilhões para todo o ano de 2024.

A instabilidade geopolítica estimulou até mesmo a demanda por determinadas emissões. Os investidores, que antes eram cautelosos em relação às empresas de defesa, tornaram-se mais interessados em resposta ao aumento dos gastos militares nos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A empresa industrial e de defesa tcheca CSG mais do que dobrou sua emissão de títulos de duas parcelas em 2031 para 1 bilhão de euros e US$1 bilhão em resposta à forte demanda dos investidores.

DIVERSIFICAÇÃO

Os investimentos em renda fixa estão mais protegidos da instabilidade geopolítica do que os mercados de ações, disse Taffin de Tilques. Já Weiler disse que os investidores estão interessados nas margens maiores que a dívida dos mercados emergentes oferece.

A equipe de financiamento de dívidas do Citi disse que os volumes globais de emissões de mercados emergentes aumentaram 20% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2025, com o crescimento particularmente rápido das emissões corporativas.

Embora grande parte seja refinanciamento, novos emissores entraram na briga, como a gigante saudita da mineração Maaden, com um sukuk no valor de US$1,25 bilhão, e a angolana Azul Energy, que estreou com um título de US$1,2 bilhão.

Victor Mourad, codiretor de financiamento de dívida da CEEMEA do Citi, disse que a lista crescente de emissores estreantes oferece diversificação aos investidores.

Darwish e Weiler disseram que também há mais governos e empresas recorrendo a outras moedas - principalmente o euro - para se diversificar em relação ao dólar.

Mourad acrescenta que outra tendência notável é o abandono das emissões de 30 anos; ele disse que houve apenas duas transações de 30 anos na região da CEEMEA no primeiro semestre do ano. As curvas de rendimento tornaram-se mais acentuadas em todo o mundo, fazendo com que as emissões de prazo mais longo sejam mais caras para governos e empresas do que antes.

"A oferta de longo prazo foi substituída por um aumento nos volumes de transações de três anos, uma vez que os emissores adotaram uma visão das taxas de curto prazo", disse Mourad.

(Reportagem de Libby George, em Londres, e Federico Macconi, em Dubai)