É verdade que os opostos se atraem ou buscamos alguém parecido conosco?

Você já notou como existem casais em que os pares são tão parecidos (e não somente na aparência) que acabam confundidos com irmãos? Ou se estiver numa relação amorosa, como suas discussões tendem a ser semelhantes com as de seus pais, ou com as que tinha com eles?

Essa sintonia revela algo profundo sobre como nos conectamos emocionalmente. A afinidade com alguém costuma começar pela identificação com o jeito de ser, o tom de voz, o vocabulário.

A psicologia mostra que, de forma inconsciente, nos aproximamos de pessoas que despertam algo familiar —inclusive traços que nos lembram nossa infância ou figuras parentais. Seja no modo de falar, nas reações emocionais ou até nas brigas, não é raro reviver padrões já experimentados. E é aí que a familiaridade pode se transformar em um campo fértil para revisitar antigas histórias emocionais.

Atração por semelhança? Inclusive nos conflitos

De forma curiosa, também somos atraídos por atitudes que nos desafiam, justamente por parecerem com situações que já vivemos — sobretudo aquelas mal resolvidas com nossos pais. Buscamos no outro, sem perceber, aspectos que um dia nos feriram: críticas, exigências, cobranças. Essa atração é uma tentativa inconsciente de reescrever esses enredos emocionais, criando novas oportunidades para reagir de forma diferente e, talvez, curar antigas feridas.

Essa lógica está na base do que os psicanalistas chamam de reparação emocional. Segundo Freud, que formulou o conceito de complexo de Édipo, nossas primeiras experiências afetivas influenciam toda a construção da vida amorosa e social. Entre os 3 e 5 anos, as crianças vivem intensamente a competição e o desejo por atenção dos pais. Anos depois, os ecos dessa fase podem surgir nos relacionamentos adultos.

Iguais, opostos, ou os dois?

Apesar de toda essa tendência à familiaridade, nem sempre nos apaixonamos por quem se parece conosco. A psicologia evolucionista oferece outra lente: ela sugere que, instintivamente, buscamos parceiros diferentes de nós como forma de garantir diversidade genética —o que seria vantajoso para a sobrevivência da espécie. Quer dizer, enquanto emocionalmente podemos gravitar em torno do que conhecemos, biologicamente podemos desejar o oposto.

Na prática, esses dois movimentos se entrelaçam. Podemos nos conectar afetivamente com alguém que parece "de casa", por assim dizer, enquanto sentimos atração física por alguém que nos tira da zona de conforto. Mas quando as diferenças são excessivas (de valores, modos de agir, linguagem) o vínculo tende a se desgastar. Já uma certa compatibilidade, mesmo que desafiante, pode servir como um espelho que ajuda a transformar antigos padrões.

*Com informações de reportagem publicada em 02/08/2021