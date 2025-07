'Além do Toque': UOL lança mininovela feita para o celular

Estreia hoje em UOL Flash Além do Toque, a primeira mininovela de romance adulto do UOL feita para o celular. Com 21 episódios curtos filmados na vertical e uma narrativa que prende já nos primeiros segundos, a produção chega com um diferencial: é focada no público feminino e totalmente criada por mulheres.

Clique aqui para assistir aos 21 capítulos de Além do Toque em UOL Flash.

Inspirada no livro homônimo de Mari Sales, a trama gira em torno de Fran, uma jovem de 26 anos, ainda virgem, interpretada por Gabriella Potye. Sozinha em casa na véspera de Natal, ela tem apenas uma tarefa antes de começar as celebrações de final de ano: substituir sua mãe, que é massagista, em um atendimento.

Seu encontro com Umberto (Barroso) —o cliente — no entanto, muda tudo. A química entre os dois é imediata e os leva muito além do atendimento profissional. O que começa com um toque vira algo mais profundo —e incontrolável.

Essa é minha primeira experiência com uma adaptação audiovisual, e tem sido incrível ver como a tecnologia conecta pessoas e torna esse tipo de projeto possível. E a Fran tem muito de mim — do meu lado zen, das terapias, das relações intensas, até do luto pelo meu pai. Mari Sales, autora do livro Além do Toque, que deu origem à mininovela

Inspiração global, alma brasileira

As mininovelas já conquistaram o público em países como Coreia do Sul e Estados Unidos, com tramas rápidas, pensadas para fisgar o espectador nos primeiros segundos e terminar sempre com um gancho irresistível. Agora, o formato ganha uma versão com DNA nacional.

"Aliamos dois fenômenos de sucesso: os livros de romance adulto no Brasil com as mininovelas para celular. O resultado é bastante interessante", diz Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.

"Adoramos novelas e vivemos grudados no celular. Tenho convicção de que o Brasil será um dos principais mercados para esse formato. Estamos criando nosso próprio jeito de fazer mininovelas", completa May Lopes, produtora-executiva da série.

Além do Toque terá 21 episódios Imagem: Reprodução

Por que vale acompanhar

É feita por mulheres, para mulheres. Criada, dirigida e roteirizada por mulheres, Além do Toque tem olhar feminino do início ao fim. A trama foca nos desejos, experiências e fantasias de personagens reais, com uma abordagem sensível e provocante ao mesmo tempo. "Homens não são proibidos de assistir, tá?", brinca May. "Mas buscamos desde sempre a alma feminina."

Criada, dirigida e roteirizada por mulheres, Além do Toque tem olhar feminino do início ao fim. A trama foca nos desejos, experiências e fantasias de personagens reais, com uma abordagem sensível e provocante ao mesmo tempo. "Homens não são proibidos de assistir, tá?", brinca May. "Mas buscamos desde sempre a alma feminina." Narrativa rápida, feita para o celular. É ideal para maratonar entre uma tarefa e outra --ou no intervalo do café --, sem enrolação. Tudo no formato vertical, pensado para se adaptar bem à tela do seu telefone.

É ideal para maratonar entre uma tarefa e outra --ou no intervalo do café --, sem enrolação. Tudo no formato vertical, pensado para se adaptar bem à tela do seu telefone. Você assiste onde quiser. Os capítulos estão disponíveis em UOL Flash e são perfeitos para ver no transporte público, na fila do mercado ou até debaixo das cobertas. No seu ritmo.

FICHA TÉCNICA: May Lopes (produtora executiva), Thayna Carvalho (produção), Thiago Escajadillo (estagiário produção), Camila Carneiro (direção), Camila Carneiro, Gabriella Potye e Mari Sales (adaptação de roteiro), Babi Teodoro (AD), Georgia Niara (direção fotografia), Daya (assistente câmera), Isadora Corrêa (gaffer), Eloi Fagundes (maquinária), Micaela Cyrino (direção de arte), Beatrice Oliveira (figurino), Isaque Correia (estagiário arte), Camila Cruz (som direto, foley e pós de áudio), Gabriela Rocha (edição e pós-produção), Diego Perin (trilha sonora), Amora (make), Gabriella Potye (elenco "Fran"), Barroso (elenco "Humberto), Nicole Cordery (elenco "Sarita" —mãe), Laís Montagnana (coord. de redes sociais), Murilo Idú, (coord. de edição), Jonas Lírio (coord. de conteúdo), Luciana Pillon (editora-chefe do Canal UOL), Antoine Morel (dir. do Canal UOL), Murilo Garavello (dir. de conteúdo do UOL).

Como assistir

Os 21 episódios de Além do Toque são uma coprodução com a May Light Produções e estão disponíveis a partir de hoje no UOL Flash. Você pode assistir aos sete primeiros gratuitamente —os seguintes são exclusivos para assinantes do UOL.

Ainda não é assinante? Assine UOL e ganhe acesso livre a notícias, matérias, colunas e podcasts, além do Clube UOL, que conta com descontos em restaurantes, bares, lojas e experiências imperdíveis.

UOL Flash

UOL Flash é o novo formato do UOL, feito para você se informar no ritmo das redes sociais. Para acessar, instale o aplicativo do UOL no seu celular ou clique aqui.