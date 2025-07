Alcaraz segue firme em busca do terceiro título consecutivo em Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz segue firme em seu objetivo de conquistar um terceiro título consecutivo em Wimbledon e se classificou para a terceira rodada ao derrotar o britânico Oliver Tarvet nesta quarta-feira (2).

Alcaraz, número 2 do mundo, fechou o jogo com facilidade em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, em duas horas e 16 minutos.

Tarvet (N.733), de 21 anos, teve que passar pelo qualifying para chegar à chave principal de Wimbledon e fazer sua primeira aparição no circuito da ATP.

Estudante em San Diego (Estados Unidos), o jovem britânico participa no resto do ano do campeonato universitário americano, com status de amador.

Com a classificação desta quarta-feira, Alcaraz chega a 20 vitórias consecutivas. A última derrota foi no dia 20 de abril, na final do ATP 500 de Barcelona. De lá para cá, o espanhol foi campeão do Masters 1000 de Roma, de Roland Garros e do ATP 500 de Queen's.

Já a última derrota em Wimbledon foi nas oitavas de final de 2022, diante do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e um dos favoritos ao título do Grand Slam londrino.

Na próxima fase, Alcaraz vai enfrentar o vencedor do duelo entre o alemão Jan-Lennard Struff (N.125º) e o canadense Felix Auger-Aliassime (N.28).

