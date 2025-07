TIM testa 'pin tecnológico' que bloqueia celular roubado, diz presidente

A TIM tem testado em grandes eventos uma nova tecnologia para bloquear celular que foi roubado ou perdido. É o que diz Alberto Griselli, presidente da TIM Brasil. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Pin tecnológico da TIM já foi testado em grandes eventos Imagem: Divulgação

O TIM Block Pin é um broche tecnológico. Desenvolvido pela operadora, o dispositivo permite o bloqueio automático do celular à distância, em caso de perda ou roubo. "O pin é conectado a um celular. Se alguém roubar o aparelho, se distanciando do pin, o celular fica totalmente bloqueado", diz Griselli.

Já foi testado em grandes eventos. Entre eles, o Festival de Verão de Salvador, Carnaval e o show da Lady Gaga, no Rio.

Como o pin funciona. Conforme a empresa, para usá-lo, basta fazer o download gratuito no celular, conectá-lo ao TIM Block Pin via Bluetooth e seguir as instruções do app. Em poucos minutos, o aparelho está protegido. Caso seja afastado por cerca de 10 metros, um alarme sonoro é emitido nos dois dispositivos, e a tela do celular é automaticamente bloqueada, impedindo o acesso ao conteúdo do aparelho.

A TIM é uma das maiores operadoras de telefonia. Tem a maior cobertura móvel e presença 4G do Brasil (são cerca de 5.570 municípios) e lidera a implementação do 5G no país.