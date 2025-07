Airbus vai vender mais jatos A330neo para a Malaysia Airlines, dizem fontes

Por Tim Hepher

PARIS (Reuters) - A europeia Airbus está perto de conquistar um pedido do Malaysia Aviation Group (MAG) para mais jatos A330neo de longa distância, disseram fontes do setor nesta quarta-feira.

A controladora da companhia aérea Malaysia Airlines pode anunciar o acordo durante uma visita do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, a Paris no final desta semana, disseram as fontes.

Nenhuma das empresas respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

O diretor-geral da MAG, Izham Ismail, disse ao New Straits Times no mês passado que o grupo avaliava a possibilidade de exercer opções para 20 A330neos, seguido por uma competição entre fabricantes de aeronaves para acrescentar modelos maiores Airbus A350, Boeing 787 ou Boeing 777X.

Em 2022, a MAG encomendou 20 A330neos e adquiriu opções para outros 20.

(Reportagem de Tim Hepher em Paris)