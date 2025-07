Ações europeias sobem com impulso de papéis de energia renovável e de luxo

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, lideradas por papéis de energia renovável, depois que um projeto de lei orçamentária revisado nos Estados Unidos foi aprovado em uma votação crucial, enquanto o foco estava em quaisquer acordos comerciais antes do prazo final de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, em 9 de julho.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,18%, a 541,21 pontos. As ações francesas estiveram entre as que mais subiram na região.

As ações listadas em Paris da gigante de luxo LVMH, da italiana Moncler e da britânica Burberry subiram cerca de 4% cada uma, entre os maiores impulsos no STOXX 600.

O banco suíço UBS elevou sua recomendação do setor de luxo europeu de "underweight" para "benchmark", argumentando que o recente desempenho inferior das ações criou uma oportunidade tática, apesar dos riscos contínuos na China.

As ações relacionadas à mineração lideraram o desempenho entre os demais setores do STOXX, com siderúrgicas, incluindo ArcelorMittal e Thyssenkrupp, apresentando os maiores avanços.

O setor de automóveis subiu 1,6%, enquanto o de bancos da zona do euro avançou 1,5%.

As ações de empresas europeias de energia renovável subiram depois que o Senado dos EUA aprovou um projeto de lei orçamentária revisado que foi mais positivo para o setor eólico em comparação com uma versão anterior.

"Essa mudança de política, juntamente com a retomada dos trabalhos de construção do projeto Empire Wind da Equinor na costa de Nova York, sugere que o pior cenário para o setor de energias renováveis sob a administração Trump pode não se materializar", disse Tancrede Fulop, analista sênior de ações da Morningstar.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,12%, a 8.774,69 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,49%, a 23.790,11 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,99%, a 7.738,42 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,57%, a 39.785,28 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,41%, a 14.044,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,51%, a 7.632,55 pontos.