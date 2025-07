Ações da China ficam estáveis enquanto os investidores avaliam tensões comerciais globais

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas ficaram estáveis nesta quarta-feira, com os investidores avaliando as persistentes tensões comerciais globais e evitando fazer grandes apostas, enquanto o mercado de Hong Kong fechou em alta após um feriado local.

No fechamento, o índice de Xangai teve baixa de 0,09%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,02%.

Os setores defensivos ajudaram a elevar os mercados onshore, com o subíndice do setor bancário subindo 0,8%, enquanto o setor de bebidas avançou 0,6%.

Mas as ações de tecnologia pesaram sobre os mercados, com o setor de semicondutores e os papéis relacionados à IA perdendo cerca de 2% cada.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,62%, com os operadores retornando de um feriado local.

A cautela prevaleceu em toda a região, já que os investidores aguardam os desdobramentos das negociações comerciais, depois que o presidente dos Estados, Donald Trump, disse que não estava considerando prorrogar o prazo de 9 de julho para que os países negociem acordos comerciais com os Estados Unidos.

Os EUA e a Índia estão se aproximando de um acordo que reduziria as tarifas sobre as importações norte-americanas para o país do sul da Ásia, ao passo que há dúvidas sobre um acordo com o Japão.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,56%, a 39.762 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,62%, a 24.221 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,09%, a 3.454 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,02%, a 3.943 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,47%, a 3.075 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,11%, a 22.577 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,53%, a 4.010 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,66%, a 8.597 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)