Abimaq: juros no Plano Safra são maiores, mas muito baratos em relação ao mercado

Os juros para o financiamento de máquinas agrícolas nas linhas vinculadas ao Plano Safra aumentaram em relação ao ano passado, mas ainda assim estão menores do que os disponíveis do mercado e haverá demanda pelos recursos, afirmou o presidente da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas da entidade, Pedro Estevão.Durante entrevista coletiva, ele mencionou que o Plano Safra anunciado neste ano "é mais do mesmo, mas um pouco mais caro" para as linhas empresariais, dado que o governo decidiu destinar mais recursos à agricultura familiar, optando por segurança alimentar e combate à inflação de alimentos. No segmento empresarial, porém, as taxas do Plano Safra subiram em torno de 2 pontos porcentuais, com taxas entre 10% e 14% para as principais linhas de financiamento de máquinas. "Não é juro barato, mas quando comparado ao que está no mercado, 20% a 22%, fica muito atrativo", disse Estevão."Quem precisar comprar máquinas vai pegar esse recurso, é muito barato em relação ao que está no mercado", acrescentou, afirmando que o valor da subvenção do Plano Safra - R$ 13 bilhões - ficou "muito aquém" do solicitado. "Vai acabar rapidinho o dinheiro", disse Estevão.