5 alimentos perigosos que podem causar até a morte se mal feitos

Você já parou para pensar que seu prato pode ser mais perigoso do que parece? Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), cerca de 600 milhões de pessoas adoecem todos os anos após consumir alimentos contaminados —e, infelizmente, 420 mil não resistem.

Bactérias e vírus são culpados frequentes. Mas, às vezes, o perigo está dentro do próprio alimento, seja por toxinas naturais, preparo inadequado ou ingredientes mal compreendidos. A seguir, conheça cinco exemplos.

1. Baiacu: toxina é mais perigosa do que cianeto

À direita, o baiacu-arara e, à esquerda, o baiacu-pintado Imagem: Reprodução/Wikipedia/Wikimedia Commons

Famoso no Japão e exótico por aqui, o baiacu (ou fugu, na versão oriental) contém tetrodotoxina, uma neurotoxina extremamente potente —cerca de 1.200 vezes mais tóxica para os humanos do que o cianeto.

Os sintomas do envenenamento começam com dor de cabeça, formigamento na língua e lábios, tontura e náuseas, progridem para paralisia e, em casos mais graves, levam à morte por asfixia. O curioso é que a consciência da vítima permanece intacta até o fim.

No Brasil, o tipo mais tóxico é o baiacu-pintado, responsável por todos os envenenamentos relatados. Já o baiacu-arara é menos letal, mas ainda exige preparo criterioso.

As partes venenosas (fígado, pele, ovários e olhos) devem ser removidas com precisão quase cirúrgica. Não, esse não é um prato para amadores.

2. Ruibarbo: saudável no prato, perigoso na folha

Ruibarbo: folhas não devem ser consumidas Imagem: iStock

O ruibarbo parece inofensivo, ainda mais quando servido em tortas ou geleias. Seus talos são ricos em compostos anti-inflamatórios e antioxidantes. O problema? As folhas.

Elas concentram uma alta dose de ácido oxálico, uma substância que pode causar desde náuseas, vômitos e diarreias até insuficiência renal aguda. Em casos extremos, intoxicações por folhas de ruibarbo já levaram à morte.

A regra é simples: coma os talos (cozidos), mas nunca as folhas.

3. Mandioca-brava: entre a farinha e o veneno

A mandioca é uma velha conhecida da culinária brasileira. No entanto, o que poucos sabem é que existe um tipo que exige cuidado — a mandioca-brava, que contém glicosídeos cianogênicos, compostos que se transformam em ácido cianídrico (sim, cianeto) dentro do corpo.

Visualmente, é quase idêntica à mandioca-mansa (a do aipim e da macaxeira), mas o sabor mais amargo é um indicativo de perigo. Ingerida sem o preparo correto, pode causar tontura, vômitos, diarreia, falta de ar, convulsões e até levar à morte.

Por isso, a raiz da mandioca-brava é usada somente na indústria para fabricação de farinha, goma, fécula, polvilho, entre outros derivados, graças a técnicas de detoxificação.

No entanto as folhas, que também são venenosas, compõem um dos pratos mais tradicionais do Norte do país: a maniçoba. Mas com um detalhe: elas são fervidas por dias (pelo menos uma semana), com trocas constantes de água, até que o veneno se torne inofensivo. Não tente fazer isso sem orientação.

4. Ostras cruas (e outros moluscos filtradores)

Ostras devem ser consumidas de fornecedores confiáveis Imagem: Getty Images

Ostras parecem sofisticadas, mas podem esconder um risco invisível: ficotoxinas produzidas por algas tóxicas, especialmente em épocas de maré vermelha. Como são animais filtradores, moluscos acumulam essas toxinas diretamente nos tecidos.

O problema é que algumas dessas toxinas são resistentes ao calor —ou seja, nem cozinhar resolve. Os sintomas vão de intoxicação alimentar comum a quadros neurológicos ou hepáticos graves.

A dica de ouro é só consumir ostras de fornecedores confiáveis, com controle da água onde os animais são cultivados e com bom armazenamento.

5. Sannakji: o polvo que (ainda) se mexe

Prato coreano esconde risco de asfixia Imagem: Reprodução/Wikiwand

Esse prato coreano, também encontrado por aqui, pode parecer uma curiosidade gastronômica, mas envolve um risco real. O sannakji é feito com tentáculos de polvo fresquíssimos —tão frescos que ainda se contorcem no prato, mesmo após o animal já estar morto.

A má notícia? Os reflexos das ventosas continuam ativos, podendo grudar na língua, na garganta ou na traqueia, o que pode resultar em asfixia por engasgamento. Estima-se que até seis pessoas morram por ano por esse motivo, segundo a revista americana Food & Wine.

Se for se aventurar, não esqueça de mastigar muito antes de engolir.

*Com informações de reportagem publicada em 18/12/2023