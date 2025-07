Vitória confirmada de Zohran Mamdani em primárias democratas à Prefeitura de NY

O socialista Zohran Mamdani foi declarado, nesta terça-feira (1º), o vencedor oficial das primárias do Partido Democrata para a Prefeitura de Nova York, com 12 pontos de vantagem sobre seu principal adversário, o ex-governador do estado Andrew Cuomo.

Segundo a Junta Eleitoral da cidade, Mamdani, de 33 anos, e um desconhecido até alguns meses atrás, obteve 56% dos votos contra 44% para Cuomo, uma estrela veterana do partido, de 67 anos, que admitiu sua derrota na noite da votação, em 24 de junho.

Nas primárias, os eleitores escolhem cinco candidatos por ordem de preferência. Os resultados desta terça-feira mostram a atribuição dos votos recebidos pelos candidatos mais votados e que se distribuíram entre Mamdani, que na noite das primárias liderou a votação, com 43,5%, à frente de Cuomo, com 36,5%.

"Sinto-me honrado pelo apoio de mais de 545.000 nova-iorquinos que votaram na nossa campanha e estou emocionado por ampliar esta coalizão" para "pôr os trabalhadores em primeiro lugar", reagiu o candidato democrata para as eleições de novembro, quando será escolhido o novo prefeito da maior cidade do país, com 8,5 milhões de habitantes.

A eleição deste congressista estadual, imigrante muçulmano, cidadão americano desde 2018, progressista e crítico a Israel provocou uma divisão nas fileiras do Partido Democrata, profundamente abalado após a vitória de Donald Trump, em novembro passado.

Nascido em Uganda e praticamente desconhecido há apenas alguns meses, Mamdani fez uma campanha inovadora, baseada em vídeos atraentes postados nas redes sociais. Apoiado por um exército de voluntários, que fizeram visitas porta a porta, ele prometeu creches e ônibus gratuitos, o congelamento dos preços das moradias e impulsionar a classe trabalhadora.

Comparado por alguns a Barak Obama por seu carisma e oratória, em novembro próximo Mamdani enfrentará nas urnas o atual prefeito de Nova York, o também democrata Eric Adams, que disputará o pleito como candidato independente, após se aproximar do presidente Trump depois que foi denunciado por corrupção. Outros adversários de Mamdani serão o republicano Curtis Sliwa, o ex-procurador Jim Walden e, possivelmente, o próprio Cuomo.

af/dga/mvv/ic

© Agence France-Presse