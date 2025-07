Vídeo de Lula negando ajuda militar é de 2023 e sobre Ucrânia, e não Irã

Um vídeo compartilhado nas redes sociais como se fosse recente insinua que o presidente Lula negou ajuda militar ao Irã em meio ao atual conflito entre o país e Israel.

As declarações do petista foram dadas em 2023 e, portanto, não têm qualquer relação com a guerra entre Irã e Israel. O presidente se referia ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte frase: "Lula diz que negou ajuda militar ao seu aliado do Irã".

Logo abaixo, há um vídeo de uma entrevista de Lula. É possível ouvir a voz de uma mulher, que pergunta: "E ele pediu que o senhor enviasse os seus tanques Leopard para ele, não?". Lula responde: "E eu não quis mandar porque eu falei 'se eu mandar, eu entrei na guerra'. 'Se eu mandar as munições que você está pedindo, eu entrei na guerra'. Eu não quero entrar na guerra; eu quero acabar com a guerra. Esse é o meu dilema, esse é o meu compromisso."

Não há qualquer referência sobre de qual guerra Lula estava falando nem quem lhe havia pedido o envio de munições. Também não há indícios sobre a data de veiculação da entrevista. O post, publicado há uma semana, dá a entender que o conteúdo é recente e, por isso, estaria relacionado ao conflito entre Irã e Israel.

Por que é falso

Entrevista é de 2023. Uma busca no Google usando trechos das frases ditas pelo presidente contidas no vídeo compartilhado pelas peças enganosas permite chegar ao conteúdo original. Trata-se de uma entrevista concedida por Lula à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, em 10 de fevereiro de 2023 (aqui, aqui e abaixo). Portanto, as declarações são anteriores ao recente conflito entre Irã e Israel.

Lula se referia ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Na ocasião, o petista estava em Washington para uma reunião com Joe Biden, então presidente dos Estados Unidos. No trecho da entrevista destacado acima, Lula criticou a invasão russa ao território ucraniano e a considerou como um "equívoco". O vídeo usado pelas peças desinformativas retirou esta parte que contextualiza a opinião de Lula sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Posts enganosos tentam relacionar Lula ao Irã. Outras publicações falsas também insinuam um apoio do petista ao governo iraniano. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram que o Brasil forneceu urânio ao Irã (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui) e que o governo de Donald Trump estaria investigando o país por isso (aqui e aqui), que Israel fechou embaixada no Brasil em retaliação às críticas de Lula ao país (aqui) e que a esposa do presidente de Israel pediu ao Brasil para não entrar na guerra (aqui).

Governo federal criticou ataques de Israel e EUA ao Irã. O Itamaraty condenou as ofensivas dos dois países ao território iraniano. O governo brasileiro afirmou que "ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis" e defendeu "a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz" (aqui e aqui).

Trump anunciou cessar-fogo entre Israel e Irã. O presidente dos EUA declarou uma trégua entre os dois países após doze dias de confronto (aqui). O conflito começou no dia 13, quando Israel fez um ataque surpresa ao Irã e acusou o governo de Teerã de estar próximo de desenvolver armas nucleares (aqui). Os iranianos revidaram e lançaram mísseis que atingiram a região de Tel Aviv (aqui). Os EUA atacaram instalações nucleares do Irã (aqui), em ação classificada como "sucesso militar espetacular" por Trump (aqui). Um relatório da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA questionou a efetividade da ofensiva (aqui). Uma agência da ONU admitiu que o programa nuclear do Irã não foi destruído (aqui). Segundo o governo de Teerã, 935 iranianos morreram; do lado israelense, houve 28 mortes (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tinha 57 mil curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news