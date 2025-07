Vagas de emprego em aberto nos EUA têm alta inesperada em maio, contratações caem

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em maio, mas um declínio nas contratações contribuiu para os sinais de que o mercado de trabalho enfraqueceu em meio à incerteza em torno das taxas do governo Trump sobre as importações, com o fim de uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas.

As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, subiram em 374.000, para 7,769 milhões, no último dia de maio, informou o Departamento do Trabalho em sua pesquisa Jolts nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 7,30 milhões de vagas. As contratações diminuíram em 112.000, chegando a 5,503 milhões em maio. As demissões caíram em 188.000, para 1,601 milhão.

Economistas afirmam que a falta de clareza sobre o que acontecerá depois de 9 de julho, quando expira a pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas do presidente Donald Trump, deixou as empresas incapazes de fazer planos de longo prazo. Uma redução temporária de 90 dias nas tarifas entre os EUA e a China terminará em meados de agosto.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na segunda-feira que os parceiros comerciais ainda poderão enfrentar tarifas muito mais altas na próxima quarta-feira, acrescentando que qualquer extensão potencial de negociação dependerá de Trump, que deu a entender que o Japão poderá ser notificado em breve sobre tarifas de importação mais altas.

Dados da semana passada mostraram um aumento no número de pessoas que recebem auxílio-desemprego, atingindo um recorde de mais de três anos e meio em meados de junho. Uma pesquisa do Conference Board mostrou que a parcela de consumidores que consideravam os empregos "abundantes" caiu para o nível mais baixo em mais de quatro anos em junho.

Economistas consultados pela Reuters preveem que o relatório de emprego do governo, a ser divulgado na quinta-feira, mostre que a taxa de desemprego aumentou para 4,3% em junho, de 4,2% em maio.

A expectativa é de que tenham sido criados 110.000 vagas de emprego fora do setor agrícola, de 139.000 em maio. O relatório de emprego será publicado um dia antes devido ao feriado do Dia da Independência na sexta-feira.

(Reportagem de Lucia Mutikani)