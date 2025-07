Trump diz que não estenderá prazo comercial de 9 de julho

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que não estava pensando em estender o prazo de 9 de julho para que os países negociassem acordos comerciais com os EUA, e continuou a expressar dúvidas de que um acordo pudesse ser alcançado com o Japão.

"Já negociamos com o Japão. Não tenho certeza de que faremos um acordo. Duvido", disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One ao retornar a Washington de uma viagem à Flórida.

Trump sugeriu que poderia impor uma tarifa de "30% ou 35% ou qualquer que seja o número que determinarmos" sobre as importações do Japão -- bem acima da tarifa de 24% que ele anunciou em 2 de abril e depois suspendeu.

(Reportagem de Andrea Shalal)