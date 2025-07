Trump diz que Israel concordou com condições para finalizar cessar-fogo de 60 dias em Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que Israel havia concordado "com as condições necessárias para finalizar" um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, durante o qual serão feitos esforços para acabar com a guerra do aliado dos EUA no enclave palestino.

"Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o CESSAR-FOGO de 60 dias, período durante o qual trabalharemos com todas as partes para acabar com a guerra", disse Trump nas mídias sociais.

"Os catarianos e egípcios, que trabalharam arduamente para ajudar a trazer a paz, entregarão essa proposta final. Espero, para o bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite esse acordo, porque a situação não vai melhorar - SÓ VAI PIORAR."

(Reportagem de Kanishka Singh e Jasper Ward em Washington)