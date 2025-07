Trump diz que Israel concordou com termos para um cessar-fogo em Gaza

Do UOL, em São Paulo*

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje à noite que Israel concordou com termos de um cessar-fogo em Gaza por 60 dias.

O que aconteceu

A proposta final será apresentada por representantes do Catar e do Egito, segundo Trump. "Espero, para o bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar — só vai piorar. Agradeço a atenção dispensada a este assunto!", escreveu em sua rede social Truth Social.

Representantes dos EUA tiveram uma longa e produtiva reunião com os israelenses, escreveu o presidente dos EUA. O republicano disse que, durante o cessar-fogo, trabalhará com todas as partes envolvidas para pôr fim à guerra.

Proposta de cessar-fogo apresentada pelo Catar a Israel e ao Hamas hoje envolve troca de reféns entre os dois, segundo a CNN Internacional. A negociação foi noticiada pela emissora antes da publicação de Trump.

Pela manhã, Trump disse que seria "muito firme" no encontro com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na próxima segunda-feira (7). "Esperamos que isso [acordo para um cessar-fogo] aconteça e esperamos que aconteça na próxima semana", respondeu Trump a repórteres, ao deixar Washington rumo à Flórida.

Mais de 500 palestinos morreram em menos de um mês ao buscarem doações em Gaza, informou uma coalização de ONGs hoje. Outras 4 mil pessoas ficaram feridas enquanto recorriam aos centros de distribuição de alimentos criados pelos governos de Israel e dos EUA.

*com informações da AFP