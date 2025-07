Sakamoto: Tarcísio promete a Bolsonaro o que Haddad não prometeu a Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu dar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o que o então presidenciável Fernando Haddad não quis prometer a Lula, na época em que estava preso, em 2018, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

É interessante que Tarcísio prometeu soltar Bolsonaro, e Haddad frisou que Lula não pediu isso a ele [na época em que estava preso devido à Lava Jato]. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Tarcísio tem afirmado a empresários, em conversas reservadas, que o perdão a Bolsonaro seria um preço "barato" a pagar pela "pacificação" do país, conforme apurou a colunista Raquel Landim. Nessa hipótese, o ex-presidente ficaria livre da cadeia, mas não teria seus direitos políticos recuperados antes de 2030.

Bolsonaro enfrenta um processo por tentativa de golpe no STF (Supremo Tribunal Federal) já em fase de alegações finais e foi declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Curiosamente, ontem, o ministro Haddad se adiantou ao dizer que o atual presidente nunca pediu anistia ou perdão judicial —quando esteve preso entre 2018 e 2019, por exemplo. Ele já havia feito a mesma afirmação na época em que foi candidato à presidência no lugar de Lula.

Ele [Haddad] tratou coincidentemente da mesma coisa, sem citar o Bolsonaro, sem citar ninguém. A apuração da Raquel nem tinha vindo a público, mas ele [Haddad] falou que o Lula nunca pediu anistia, nunca pediu perdão judicial.

A fala do Haddad foi, 'o senhor amargou poucas e boas neste país e quando eu visitava o senhor com o seu advogado na cadeia, o senhor nunca pediu para qualquer um de nós petistas um favor, nunca pediu anistia, nunca pediu nada disso, né?' E aí eu estava checando com a assessoria de imprensa do Lula na época, a assessoria de imprensa do Haddad. Ele não respondia, ele não falava que ia dar indulto, perdão ou anistia para o Lula.

Então o Haddad não fez isso em 2018, mas em 2025 o Tarcísio faz. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Tarcísio será candidato a presidente?

Com Bolsonaro inelegível até 2030, o nome de Tarcísio é defendido por políticos do centro e aliados bolsonaristas para candidatura à Presidência em 2026. Apesar da decisão do TSE, Bolsonaro tem dito aos quatro ventos que será candidato.

No início de maio, ao ser questionado sobre a possível candidatura à presidência, o governador afirmou que não tem ambição para "voos mais altos".

Segundo apurou a colunista Raquel Landim, no entanto, uma ala do bolsonarismo vem defendendo fortemente o nome do governador de São Paulo, enquanto outra ala defende a candidatura de uma pessoa ligada à família de Bolsonaro.

