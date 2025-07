STOXX 600 recua enquanto investidores avaliam progresso nas negociações comerciais

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta terça-feira, depois de registrar uma perda mensal em junho na sessão anterior, com os investidores avaliando a incerteza em relação aos acordos comerciais com os Estados Unidos.

O índice STOXX 600 recuava 0,29%, a 539,80 pontos.

As preocupações com as tarifas dos EUA e seu impacto sobre o crescimento global retornavam ao centro das atenções dos mercados, já que o prazo de 9 de julho para que os países cheguem a acordos com os EUA está se aproximando rapidamente.

Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, expressou frustração com as negociações comerciais entre os EUA e o Japão, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que os países poderiam ser notificados sobre tarifas muito mais altas, apesar das negociações.

"Temos as incertezas comerciais pesando sobre as ações europeias hoje", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

Enquanto isso, a União Europeia está aberta a um acordo que aplicaria uma tarifa universal de 10% sobre muitas de suas exportações, mas o bloco está buscando compromissos dos EUA para reduzir as taxas para alguns setores, como produtos farmacêuticos, álcool, semicondutores e aeronaves comerciais, informou a Bloomberg News na segunda-feira.

"As notícias sugerem que a UE pode aceitar as tarifas universais de 10% do governo Trump, mas as questões relativas a setores-chave se aproximam", disse Ozkardeskaya, acrescentando que, se esses setores não forem isentos, o impacto sobre as empresas europeias pode ser significativo.

O chefe de comércio da UE realizará negociações em Washington nesta semana para evitar tarifas mais altas.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,22%, a 8.741 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,40%, a 23.814 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 perdia 0,39%, a 7.636 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,49%, a 39.595 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,13%, a 1.009 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 1,62%, a 7.577 pontos.