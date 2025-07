S&P 500 e Nasdaq caem de máximas com Fed e projeto de lei fiscal de Trump em foco

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq caíam nesta terça-feira, uma vez que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, manteve-se cauteloso em relação aos cortes na taxa de juros e os investidores monitoravam votações no Senado sobre o projeto de lei do presidente Donald Trump sobre corte de impostos.

Os movimentos do S&P 500 e do Nasdaq ocorriam depois que os índices registraram máximas recordes de fechamento na segunda-feira, encerrando seu melhor trimestre em mais de um ano, já que as expectativas de mais acordos comerciais e possíveis cortes de juros sustentaram o sentimento.

Powell reiterou que o banco central dos Estados Unidos planeja "esperar e aprender mais" em relação ao impacto das tarifas sobre a inflação antes de reduzir os juros, novamente deixando de lado as demandas de Trump por cortes imediatos e profundos.

A principal autoridade do Fed vem enfrentando duras críticas de Trump para afrouxar a política monetária, com o governo já traçando o provável plano para nomear o substituto de Powell quando ele deixar o cargo em maio do próximo ano.

O destino projeto de lei de corte de impostos de Trump também estava em foco, já que os senadores ainda estavam votando nesta terça-feira em uma lista longa de emendas à legislação que deve acrescentar US$3,3 trilhões à dívida do país.

A luta da maioria republicana para aprovar o projeto exemplifica as profundas divisões dentro do partido em relação à dívida. A legislação visa cobrir parcialmente o custo das reduções de impostos com cortes no Medicaid e em alguns programas de assistência alimentar para pessoas de baixa renda.

Trump disse que estava aberto a adiar o prazo de 4 de julho que ele deu aos pares republicanos no Senado para apoiar o projeto de lei, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que espera que o Senado aprove o projeto até esta tarde.

"Essa versão que estamos ouvindo não é necessariamente a que será aprovada. Portanto, você sabe que isso ainda é algo que pesa na mente dos investidores", disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners.

As ações da Tesla caíam 4,5% após uma nova discussão entre o presidente-executivo Elon Musk e Trump sobre o projeto de lei, com o presidente pedindo ao Departamento de Eficiência Governamental que reveja os subsídios que as empresas de Musk receberam.

O Dow Jones subia 0,68%, a 44.393,10 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,40%, a 6.180,00 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,25%, a 20.115,58 pontos.

(Reportagem de Sruthi Shankar em Bengaluru)