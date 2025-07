Sodexo alerta sobre previsões de crescimento da receita e impacto de Trump

(Reuters) - A empresa francesa de fornecimento de alimentos Sodexo disse nesta terça-feira que espera que o crescimento da receita e da margem fiquem no limite inferior de suas previsões para 2025 e alertou que as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, podem afetar os segmentos de universidades e saúde.

Durante uma chamada com jornalistas, o diretor financeiro Sébastien de Tramasure citou uma desaceleração nos serviços oferecidos ao setor de educação, em parte devido a um aumento menor do que o esperado nas matrículas em universidades.

O número menor de matrículas no portfólio de universidades do grupo, concentradas principalmente no nordeste e no meio-oeste dos EUA, foi apontado pela empresa como um obstáculo em março.

Questionado sobre o possível impacto das políticas adotadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de Tramasure disse: "Elas afetam principalmente dois segmentos: universidades e saúde, e pode de fato haver efeitos relacionados a reduções na ajuda e nos subsídios federais."

"Por enquanto, não observamos nenhum impacto em nossas atividades, mas o clima de incerteza nunca é positivo e estaremos observando de perto os acontecimentos nos Estados Unidos", acrescentou.

A Sodexo, que gera 47% de sua receita na América do Norte, emitiu em março um comunicado devido ao fraco desempenho de seus negócios de educação e saúde na região.

(Reportagem de Dimitri Rhodes e Etienne Breban)

((Tradução Redação Barcelona)) REUTERS MS