Sobe para 36 número de mortos em explosão de fábrica na Índia; buscas seguem em andamento

Uma explosão de origem indeterminada devastou uma fábrica de produtos químicos no estado de Telangana, no sul da Índia, na manhã de segunda-feira (30). O acidente matou pelo menos 36 pessoas, segundo informações atualizadas nesta terça-feira (1°) pelo chefe do executivo local. Cento e quarenta e três pessoas estavam na fábrica na hora da explosão. Segundo o site India Today, dezenas de funcionários ficaram feridos, muitos em estado grave.

De acordo com o ministro-chefe do estado de Telangana, Revanth Reddy, as operações de busca continuam após a explosão da indústria e o número de mortos pode aumentar, diz a AFP.

O número anterior de mortos era de 35, mas o ministro atualizou a informação inicial divulgada para a imprensa confirmando que 36 mortos já haviam sido retirados dos escombros.

"Tememos que outras pessoas ainda estejam sob os escombros", acrescentou Reddy após uma visita à fábrica no distrito de Sangareddy.

O ministro-chefe informou que havia um total de 143 pessoas na fábrica do grupo farmacêutico Sigachi Industries Private Limited no momento da explosão.

Mais tarde nesta terça-feira, o ministro-chefe de Telangana disse que seu governo se envolverá com a administração da Sigachi Industries para garantir que uma indenização seja paga aos parentes dos que morreram na explosão da indústria farmacêutica.

Segundo o site The Hindu, uma equipe forense especial do Hospital Geral de Osmania foi trazida para ajudar nas autópsias e na coleta de amostras de DNA, dada as condições dos corpos encontrados. Até o momento, foram concluídas autópsias em 15 corpos, com apenas quatro vítimas identificadas.

Acidentes em fábricas na Índia

A empresa disse que o local, que fabrica uma substância usada como aglutinante em medicamentos e suplementos vitamínicos, havia sofrido danos extensos e que o trabalho havia sido suspenso por pelo menos 90 dias.

Acidentes industriais são comuns na Índia, onde muitas empresas não cumprem as normas de segurança em vigor.

A fabricante de medicamentos disse que a explosão danificou a infraestrutura principal de fabricação e que as operações na unidade estão sendo temporariamente interrompidas.

O ministro-chefe da região Revanth Reddy, juntamente com os ministro indianos da Saúde, C. Damodar Raja Narasimha, o ministro do Trabalho, Vivek Venkataswamy, o ministro de TI e Indústrias, D. Sridhar Babu, e o ministro da Receita, Ponguleti Srinivas Reddy, inspecionaram o local e as operações de resgate na terça-feira.

Foi iniciada uma investigação para determinar a causa da explosão. Informações do The Hindu, indicam que a polícia distrital registrou um boletim de ocorrência identificando explosão dentro de três artigos do novo código penal da Índia (Bharatiya Nyaya Sanhita). Sendo eles: o Artigo 105; que trata da punição por homicídio culposo, o Artigo 110 trata da tentativa de homicídio, e o 117 que fala em crime de "causar lesão corporal grave voluntariamente".

(Com agências)