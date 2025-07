Secretário do Tesouro dos EUA diz acreditar que Fed poderá reduzir taxas de juros até setembro

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que acredita que o Federal Reserve poderá reduzir as taxas de juros até setembro.

Seus comentários no programa "The Ingraham Angle", da Fox News, foram feitos no momento em que o presidente Donald Trump insiste repetidamente para que o Fed reduza as taxas de juros de sua faixa atual de 4,25% a 4,50%.

"Acho que o critério é que as tarifas não foram inflacionárias. Se eles forem seguir esse critério, acho que poderiam fazê-lo antes disso, mas certamente até setembro", disse Bessent.

"Não concordo com os critérios deles, mas se estiverem seguindo esses critérios, claro, por que não no outono (do hemisfério norte)?"

(Reportagem de Jasper Ward)