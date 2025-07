RJ: letalidade violenta cai, mas furto de celular e bicicleta aumenta

A letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro registrou queda de 13,7% em maio de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram 308 vítimas no mês, contra 357 no mesmo período do ano passado.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados nessa segunda-feira (30), esse é o menor número para maio desde o início da série histórica, em 1991. Entre os delitos que compõem a letalidade violenta, houve destaque para a redução das mortes por intervenção de agente do Estado, que caíram quase pela metade em relação ao ano anterior ? de 84 para 44, o menor número para maio desde 2015. O homicídio doloso também apresentou queda: foram 255 vítimas no período, uma redução de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, registrando o menor índice para maio desde 2022.

O furto de pessoas em coletivos também está em alta: foram 741 em maio de 2025 contra 617 no mesmo período do ano passado, com aumento de 20%.

Outro índice que está em alta é o furto de bicicleta. Em maio deste ano foram 413 bicicletas levadas, contra 349 em maio de 2024. Esses números representam aumento de 18%.

O aumento de roubos e furtos de bicicletas no período levou a Polícia Militar (PM) do Rio a lançar nova funcionalidade no aplicativo 190RJ para reforçar a segurança de quem pedala pelas ruas das cidades fluminenses. Agora, ciclistas podem cadastrar suas bicicletas no aplicativo, inclusive o número do chassi, especialmente de modelos elétricos.

A novidade permite que, em caso de roubo ou furto, o usuário emita um alerta direto pelo celular, mesmo de outro aparelho. Com isso, a bicicleta passa a constar automaticamente nos sistemas da PM como furtada ou roubada, auxiliando no trabalho das equipes nas abordagens e aumentando as chances de recuperação do bem.

Outros dados

A produtividade policial também manteve resultados positivos no estado do Rio nos cinco primeiros meses do ano. Entre janeiro e maio, foram apreendidos 322 fuzis, com aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024 e média de duas apreensões por dia. As forças de segurança também apreenderam 2.687 armas de fogo ? alta de 3% ?, fizeram 17.927 prisões em flagrante ? 119 por dia, em média ? e recuperaram 7.444 veículos, o que representa aumento de 10% em comparação ao ano anterior.

"A redução da letalidade violenta vem ao encontro do que venho dizendo: nossas forças de segurança trabalham para salvar vidas, que é o bem mais precioso que temos. O grande número de fuzis apreendidos pelas polícias Civil e Militar também reitera outra questão crucial para nós, do Rio de Janeiro: é necessária forte atuação das forças federais para restringir cada vez mais a entrada dessas armas de guerra no estado", disse o governador Cláudio Castro.

No enfrentamento ao tráfico de drogas, foram realizadas 10.459 apreensões, 5% a mais que no ano anterior. Apenas em maio, foram 2.217 apreensões, número 1,9% superior ao do mesmo mês de 2024. Crimes como roubo de veículos também apresentaram queda em todo o estado. Foram 1.688 registros em maio de 2025, o que representa redução de 31,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já os roubos de rua tiveram queda de 0,3% no mês.

"A produtividade das forças de segurança reflete o compromisso do estado com o combate à criminalidade. O aumento nas apreensões, prisões e nos mandados cumpridos é resultado de um trabalho integrado, baseado em inteligência e análise de dados", afirmou Marcela Ortiz, diretora-presidente do ISP.



Resumo dos indicadores

- Letalidade violenta: 308 vítimas em maio de 2025. Queda de 13,7% em relação a maio de 2024. Este é o menor número para o mês desde o início da série histórica, em 1991.

- Mortes por Intervenção de agente do Estado: registraram queda expressiva em maio de 2025: foram 44 casos, contra 84 no mesmo mês de 2024 ? redução de 47,6%. É o menor número para maio desde 2015.

- Fuzis apreendidos: 322 unidades de janeiro a maio de 2025. Alta de 5% em relação ao mesmo período de 2024. Média de dois fuzis retirados das ruas por dia.

- Armas de fogo apreendidas: 2.687 armas apreendidas nos cinco primeiros meses do ano. Crescimento de 3% na comparação com 2024.

- Apreensão de drogas: maio de 2025 teve 2.217 apreensões de drogas no estado, aumento de 2% em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, foram 10.459 casos, 5% a mais que no ano anterior.

- Prisão em flagrante: as forças de segurança realizaram 17.927 prisões em flagrante de janeiro a maio de 2025, média de 119 por dia.

- Recuperação de Veículos: entre janeiro e maio de 2025, 7.444 veículos foram recuperados no estado, aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

- Roubo de veículo: 1.688 casos em maio de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 31,6%, o menor índice para o mês de maio desde 2020.

- Roubo de rua: 4.850 casos em maio de 2025. Queda de 0,3% em relação a maio de 2024, quando foram registrados 4.866 casos.

- Homicídio doloso: 255 mortes em maio de 2025. Redução de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o menor no mês de maio desde 2022.