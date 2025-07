Respondendo sobre ataques de Trump, Powell reafirma compromisso de atingir objetivos do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reafirmou seu compromisso em atingir os objetivos do duplo mandato do BC dos EUA de manter a estabilidade de preços e promover o máximo emprego, ao ser questionado sobre os ataques do presidente americano, Donald Trump. O comentário aconteceu durante participação no Fórum de Sintra, promovido pelo Banco Central Europeu (BCE), nesta terça-feira, 1.

Nos últimos dias, o republicano tem realizado inúmeras críticas às decisões de Powell e o chamou de "muito atrasado" e "burro". Para Trump, o Fed deveria cortar as taxas de juros.

"O que importa é atingir nossos objetivos. O ano de 2025 é muito importante, com muita coisa acontecendo", disse Powell. A presidente do BCE, Christine Lagarde, apoiou a postura de seu homólogo em relação à Trump e afirmou que "faria exatamente a mesma coisa".

No painel, Powell também mencionou que "nada mudou em relação às linhas de swap".