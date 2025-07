Republicanos do Senado dos EUA buscam se unir por projeto de corte de impostos de Trump

Por David Morgan e Richard Cowan e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - Os republicanos do Senado dos Estados Unidos buscavam aprovar o amplo projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente norte-americano, Donald Trump, no início desta terça-feira, em meio a profundas divisões dentro do partido sobre o esperado impacto de US$3,3 trilhões na pilha de dívidas do país.

O Senado permaneceu em sessão durante a noite, votando uma longa série de emendas, parte do processo que os republicanos estão usando para contornar as objeções democratas sob as regras do Senado, que normalmente exigem que 60 dos 100 membros da câmara concordem com a legislação.

Nas primeiras horas da madrugada, os parlamentares votaram por 99 a 1 para retirar uma moratória federal de 10 anos sobre a regulamentação estadual da inteligência artificial.

Os republicanos de Trump detêm uma maioria de 53 votos a 47 no Senado e a luta para aprovar o projeto de lei expôs as divisões dentro do partido em relação à dívida. O projeto de lei também cortaria o Medicaid e alguns programas de assistência alimentar para norte-americanos de baixa renda para compensar parcialmente o custo dos cortes de impostos.

"Eles ainda estão tentando chegar a uma resolução sobre a votação, e provavelmente teremos um atraso de uma hora, porque eles precisam fazer todas as correções técnicas corretamente", disse o senador republicano Thom Tillis aos repórteres.

Tillis foi um dos dois republicanos que votaram no sábado para tentar bloquear o avanço do projeto de lei, atraindo críticas intensas de Trump que levaram o parlamentar a dizer que não tentaria a reeleição no próximo ano.

O não-partidário Congressional Budget Office divulgou sua avaliação no domingo sobre o impacto do projeto de lei na dívida de US$36,2 trilhões dos EUA. Estima-se que a versão do Senado custará US$3,3 trilhões, US$800 bilhões a mais do que a versão aprovada no mês passado na Câmara dos Deputados.

Muitos republicanos contestam essa avaliação, alegando que a extensão da política existente não aumentará a dívida. No entanto, os investidores em títulos internacionais veem incentivos para diversificar seus investimentos buscando alternativas ao mercado de títulos do Tesouro dos EUA.