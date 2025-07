Com mais um gol do jovem Gonzalo García, o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0 nesta terça-feira (1º), em Miami, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

No dia do retorno de Kylian Mbappé à equipe merengue, García, de 21 anos, marcou de cabeça no início do segundo tempo, fazendo justiça ao domínio dos espanhóis na partida.

