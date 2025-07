'Compacta' e 'fácil de montar': mesa com 4 cadeiras está por R$ 485

Para quem precisa decorar ou renovar a casa, o Guia de Compras UOL encontrou um conjunto de mesa de jantar com tampo de madeira e quatro cadeiras por menos de R$ 500.

O modelo está com 10% de desconto na Amazon e recebeu nota 4.2 (do total de 5) dos consumidores. A seguir, veja os detalhes do fabricante e as avaliações de quem já comprou.

O que diz o fabricante

Dimensões da mesa: 78 cm de altura x 104 cm de largura x 68 cm de profundidade

Dimensões da cadeira: 89 cm de altura x 36 cm de largura x 44 cm de profundidade

Feita em MDP e MDF

Ferragens de alta qualidade

Opções em três cores: rustic/crema/pérola

Mesa com base pedestal (sem pés nas pontas) e tampo de madeira

Vem com quatro cadeiras com assento estofado

O que diz quem comprou

Esse conjunto de mesa e cadeiras é elogiado pelos consumidores por ser fácil de montar e ter bom custo-benefício.

Primeira compra na Madesa, realmente fiquei muito feliz, entrega no prazo, pensei que seria difícil a montagem, mas o manual super bem explicado e o vídeo da montagem perfeito também, não tem erro. Produto de qualidade. Nota 10. Rodrigo Azevedo

Ótima! Atendeu as minhas expectativas, inclusive a montagem foi tranquila. Fernanda

Ótimo custo-benefício. Mesa compacta, muito bonita, não toma muito espaço, cumpre o que promete. A entrega, excelente, chegou muito tempo antes do previsto. Muito feliz com a aquisição. Paulo

Ela é linda, valeu a pena. A princípio, fiquei com medo, mas me surpreendi, sem contar que o material é muito bom. Diana Alves

Pontos de atenção

Alguns consumidores ressaltam que a mesa é pequena e que a madeira não deve ter contato com água.

Chegou rápido, fácil de montar! É pequena quando comparada a uma mesa normal! Mas, para mim, foi ótima! Bem confortável e vale o custo Irlana

Material bem simples, nada muito resistente, principalmente à água. Evite ao máximo o contato com umidade. Fred

Produto muito bonito e fácil de montar, mas parece um pouco frágil. Jeter Pereira de Freitas

O produto vale o valor, mas é frágil, recomendo colocar um 'contact' ou alguma coisa para proteger de líquidos, pois parece ser bem frágil. Cristian

