'Agora descansa com legendário 1': quem era o homem que morreu na montanha

Rodrigo Nunes de Oliveira, 40, sofreu uma convulsão durante um evento do grupo Legendários em Rondonópolis (MT), a 216 km de Cuiabá. Ele era profissional de segurança do trabalho e tinha dois filhos.

Quem era Rodrigo?

Profissional de segurança do trabalho. Ele compartilhava nas redes sociais os trabalhos e congressos em que participava sobre o tema. Uma das últimas publicações foi sobre uma participação no 26º Congresso de Engenharia de Segurança do Trabalho do Brasil, em Brasília. O evento ocorreu em novembro do ano passado. "Foram dias de aprendizado, troca de experiências em tudo sou grato a Deus", escreveu ele nas redes sociais.

Ele era pai de dois filhos. O caçula havia completado um ano há poucos meses. "Que Deus possa me ensinar a ser cada dia mais que um pai para nossos filhos, que eu seja amigo, um lugar de segurança e paz. Seja no descanso, na agitação... quero ser ada vez mais parecido com Jesus para eles. Para que eles te amem acima de tudo", escreveu ele em uma publicação.

Se descrevia como cristão metodista e "muito bem casado". Nas redes sociais, ele ainda se apresentava afirmando: "nossa família e nossa vida é para Deus". Ele era casado com a doula Ana Paula Nunes de Oliveira, com quem teve os dois filhos. Os dois estavam juntos há 8 anos.

"Meu legendário agora descansa com o legendário 1", disse a mulher de Rodrigo em publicação no Instagram. Ana Paula escreveu a mensagem na legenda de uma foto com farda, balão e bandeira decorados com os motivos do Legendários Vale da Forja.

Você foi forjado desde antes de estar na montanha, não foi por acaso que você conseguiu chegar até onde chegou.

Ana Paula Nunes de Oliveira, no Instagram

Rodrigo foi socorrido para hospital, mas não resistiu. Ele foi levado ao Hospital Regional de Rondonópolis logo depois da convulsão, no sábado (28). Ele chegou a ser entubado, mas morreu horas depois, informou a unidade de saúde.

Legendários

Evento em que Rodrigo morreu era uma imersão de 72 horas na natureza. Conforme os organizadores, os cerca de 150 participantes seriam submetidos a desafios.

Esta não foi a primeira fatalidade do grupo Legendários. Fábio Adriano Machado Cherini, de 44 anos, morreu durante trilha na região do Rio Negro, no Mato Grosso do Sul, em janeiro. Segundo um socorrista da equipe, o administrador apresentou confusão mental e teve uma parada cardíaca. Ele também chegou a ser levado para um hospital, mas teve novas paradas cardíacas e não resistiu.

Grupo cristão voltado para homens visa "resgatar casamentos e mudar vidas". Em suas redes sociais, o grupo publica vídeos de eventos com pregações religiosas e atividades físicas de impacto. "Vai doer? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas Deus vai colocar pessoas como estes homens aqui para te dar sustento", diz uma passagem dos exercícios.

Grupo se apresenta como um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades. Essas ocorreriam por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. "Devolvemos o herói a cada família, uma declaração que temos como Legendários é de que somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus", informa o texto.

Movimento foi fundado em 2015 por pastor da Guatemala. Chepe Tupzu, pastor da Igreja Casa de Deus, é formado em Administração de Empresas e autor do livro A Rota do Caçador (Editora Relevantes), apresentado como um "guia definitivo para homens com fome de conquista".

Grupo chegou no Brasil em 2017. Atualmente, está presente em 13 países, mas o Brasil é o segundo com maior número de participantes, depois da Guatemala. O grito de guerra dos Legendários, "ahu", é a sigla das palavras amor, honra e unidade.