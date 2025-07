Que cheiro é esse? Trump anuncia novas fragrâncias com seu nome como marca

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está adicionando fragrâncias à crescente lista de produtos que levam seu nome, levantando novas questões sobre o uso do púlpito presidencial para anunciar produtos que enriquecem ele e sua família.

O ex-magnata do mercado imobiliário de Nova York, que retornou à Casa Branca em janeiro para seu segundo mandato, anunciou esta semana que uma nova colônia da marca Trump para homens e um perfume para mulheres estavam disponíveis para compra.

"As fragrâncias Trump chegaram. Elas se chamam 'Victory 45-47' porque são sobre Vitória, Força e Sucesso", escreveu ele em sua conta no Truth Social na segunda-feira.

Trump, um republicano, foi o 45º presidente dos EUA de 2017 a 2021 e se tornou o 47º presidente do país com sua vitória em 2024.

As fragrâncias vêm em uma caixa preta com letras douradas para os homens e uma caixa vermelha com letras douradas para as mulheres. Os recipientes das fragrâncias lembram miniestátuas de Trump.

A reação online foi rápida, com críticos acusando o presidente de corrupção.

"Nunca houve, e acredito que nunca houve na história americana, alguém que roubasse tanto às claras -- trapaça e corrupção", disse o senador norte-americano Mark Warner, da Virgínia, em um vídeo compartilhado no X.

O senador Peter Welch, democrata de Vermont, observou que Trump estava anunciando as fragrâncias enquanto os republicanos tentavam reduzir os benefícios do Medicare para norte-americanos de baixa renda em seu projeto de lei orçamentária.

"Os democratas do Senado estão lutando para impedir que o presidente Trump exclua 17 milhões de pessoas de seus planos de saúde e ele está promovendo sua linha de fragrâncias", disse Welch no X.

A Casa Branca se recusou a comentar as críticas.

As fragrâncias são os produtos mais recentes revelados pela família Trump. Em junho, a empresa familiar licenciou o nome para lançar um serviço US Mobile e um smartphone de US$499. O telefone foi promovido como elegante e dourado, a cor preferida de Trump.

O presidente disse que colocou seus interesses comerciais em um fundo administrado por seus filhos para evitar conflitos de interesse, mas a renda desses empreendimentos comerciais acabará enriquecendo o presidente, que está no topo de uma série de empresas da família Trump.

Trump recebe renda de acordos de licenciamento, projetos de criptomoedas, clubes de golfe e outros empreendimentos. Ele também vendeu um tênis de ouro e uma "Bíblia Deus abençoe os EUA".

(Reportagem de Jeff Mason)