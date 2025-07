Putin e Macron discutem Irã e Ucrânia na primeira ligação telefônica em quase três anos

MOSCOU/PARIS (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, teve um telefonema "substancial" com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o conflito Irã-Israel e a Ucrânia, disse o Kremlin nesta terça-feira, a primeira conversa desse tipo entre os dois líderes desde setembro de 2022.

Em Paris, o gabinete de Macron disse que a ligação durou duas horas e que o líder francês pediu um cessar-fogo na Ucrânia e o início de negociações para encerrar o conflito.

De acordo com o serviço de imprensa do Kremlin, Putin disse que era necessário respeitar o direito do Irã ao desenvolvimento pacífico da energia nuclear, bem como o cumprimento contínuo de suas obrigações nos termos do tratado de não proliferação nuclear.

O gabinete do presidente francês disse que Macron também enfatizou a necessidade de o Irã cooperar totalmente com a Agência Internacional de Energia Atômica.

O Parlamento do Irã aprovou um projeto de lei no mês passado para suspender a cooperação com a AIEA, o órgão de vigilância nuclear da ONU, depois que Israel e os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares do Irã, com o objetivo de impedir que Teerã conseguisse uma arma nuclear. O Irã negou que esteja buscando uma arma nuclear.

Macron "expressou sua determinação em buscar uma solução diplomática que levaria a uma resolução duradoura e rigorosa da questão nuclear, a questão dos mísseis do Irã e seu papel na região", disse seu gabinete, acrescentando que os dois líderes decidiram coordenar seus esforços.

França e Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

"NOVAS REALIDADES TERRITORIAIS"

Sobre a Ucrânia, Putin reiterou sua posição a Macron de que a guerra era "uma consequência direta da política do Ocidente", que, segundo ele, havia "ignorado os interesses de segurança da Rússia" nos últimos anos.

Qualquer possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia deve ter um "caráter abrangente e de longo prazo" e ser baseado em "novas realidades territoriais", disse Putin, segundo o Kremlin.

Putin disse anteriormente que a Ucrânia deve aceitar a anexação russa de partes de seu território como parte de qualquer acordo de paz.

Macron tem afirmado que a Ucrânia deve decidir sozinha se aceita ou não as concessões territoriais.

Durante a ligação de terça-feira, o gabinete de Macron disse que "o presidente enfatizou o apoio inabalável da França à soberania e à integridade territorial da Ucrânia".

Macron e Putin pretendem continuar suas discussões sobre a Ucrânia e o Irã, disse o gabinete do presidente francês.

Macron e Putin tiveram discussões regulares por volta do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, com Macron visitando Putin na Rússia em fevereiro de 2022, mas o diálogo acabou estagnando.

(Reportagem da Reuters em Moscou e de Michel Rose, Benoit Van Overstraten e Dominique Vidalon em Paris)