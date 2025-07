Produzimos mais em menos área se preservarmos o meio ambiente, afirma Lula

Brasília, 1 - Na cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 1, que é preciso preservar o meio ambiente e recuperar terras degradadas para produzir mais em menos área. Para falar da importância da questão climática, Lula citou também as diversas paralisações de partidas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que está sendo realizada nos Estados Unidos."Se a gente cuidar de fazer a preservação necessária e adequada dos nossos rios e nossos mananciais, nossas nascentes e recuperar terra degradada, a gente vai percebendo com o tempo que a gente está produzindo mais em menos hectares e a gente está ganhando mais porque aumentou a qualidade dos produtos", disse o presidente.Lula disse ainda que, quando começou o primeiro governo em 2003, o Brasil era conhecido por ser o País do "desmatamento e do fogo". Ele também lembrou de uma ocasião onde discutiu com empresários que queriam plantar cana-de-açúcar no Pantanal.Os detalhes do Plano Safra 2025/2026 foram confirmados mais cedo pelo governo. Serão destinados R$ 516,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos médios e grandes agricultores, 1,5% mais que na temporada passada.O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a ampliação do acesso de pequenos e médios produtores ao Funcafé. Citou ainda a unificação das linhas de crédito do Inovagro e do Moderagro. "Isso vai permitir ampliar recursos para inovação". O ministro ressaltou ainda o aumento do limite de enquadramento do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) para R$ 3,5 milhões por ano.O Plano Safra 2025/26 contará também com reforço das linhas dolarizadas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ao todo, serão R$ 18 bilhões em recursos de linhas do BNDES, sendo R$ 14,4 bilhões em linhas dolarizadas para custeio e investimento a juros entre 8,5% ao ano e 9% ao ano.