Presidente do BCE diz que alta do euro também reflete força econômica

SINTRA, PORTUGAL (Reuters) - A recente valorização do euro em relação ao dólar não reflete apenas as condições do mercado, mas também a força da economia da zona do euro, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

"É um reflexo das condições e da avaliação do mercado", disse Lagarde na Conferência do BCE sobre Bancos Centrais. "É também um reflexo da força de nossa economia."

(Reportagem de Francesco Canepa)