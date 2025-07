Premiê britânico vence votação inicial no Parlamento sobre reforma dos benefícios sociais

Por Andrew MacAskill e Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - Os parlamentares britânicos deram nesta terça-feira sua aprovação inicial aos planos do primeiro-ministro Keir Starmer de cortar os benefícios por invalidez, depois que uma rebelião em seu Partido Trabalhista forçou o governo a abandonar uma reforma importante, pelo menos por enquanto.

O placar foi de 335 a 260 a favor para alterar algumas regras para as pessoas solicitarem determinados benefícios por invalidez e doença.

Um ano depois de conquistar uma das maiores maiorias parlamentares da história britânica, Starmer viu seus índices de aprovação pessoal despencarem e foi forçado por seus parlamentares cada vez mais rebeldes a reverter várias políticas.

"A reforma dos benefícios sociais, sejamos honestos, nunca é fácil, talvez especialmente para os governos trabalhistas", disse a ministra do Trabalho e das Pensões, Liz Kendall, ao Parlamento.

Starmer assumiu o cargo no ano passado prometendo que sua grande maioria parlamentar daria fim ao caos político que definiu grande parte dos 14 anos do Partido Conservador no poder. Mas a revolta em relação ao projeto de lei da Previdência Social ressalta a dificuldade que ele tem para aprovar decisões impopulares.

Inicialmente, o governo esperava economizar 5 bilhões de libras (US$6,9 bilhões) por ano até 2030 ao tornar mais rígidas as regras para que as pessoas recebam benefícios por invalidez e doença.

Porém, depois que o governo cedeu à pressão de seus parlamentares, ele disse que as novas regras agora se aplicariam apenas a futuros requerentes, e não aos milhões de requerentes existentes, como havia sido proposto. Os analistas estimaram que a economia provavelmente se aproximaria de 2 bilhões de libras.

No período que antecedeu a votação, os ministros e integrantes do partido conhecidos como "chicotes" fizeram um frenético lobby de última hora junto aos membros indecisos do Parlamento para tentar obter seu apoio.

Em mais uma concessão de última hora aos rebeldes durante um debate sobre as mudanças, o governo recuou na implementação de regras de elegibilidade mais rígidas para o pagamento de um benefício importante até que uma revisão do sistema de benefícios sociais fosse concluída.

Rachael Maskell, uma das líderes rebeldes trabalhistas, chamou os cortes de "dickensianos" e disse que eles "pertencem a uma era diferente e a um partido diferente".

Debbie Abrahams, chefe do comitê de trabalho e pensões, chamou os planos de "café da manhã de cachorro". Paula Barker, outra parlamentar do Partido Trabalhista, chamou a tentativa de aprovar os planos de "o espetáculo mais indigno que já vi".