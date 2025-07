Powell reitera que Fed aguardará mais dados antes de reduzir os juros

SINTRA, PORTUGAL (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou que o banco central norte-americano planeja "esperar e saber mais" sobre o impacto das tarifas sobre a inflação antes de reduzir a taxa de juros, ignorando novamente as exigências do presidente Donald Trump de cortes imediatos e profundos nos juros.

"Estamos simplesmente dando um tempo", disse Powell em uma reunião de bancos centrais em Portugal, um dia depois de Trump ter enviado a ele uma carta escrita à mão observando o nível de redução dos juros por outros bancos centrais e sugerindo que os EUA precisam agir.

"Enquanto a economia dos EUA estiver sólida, acreditamos que a coisa prudente a fazer é esperar, saber mais e ver quais serão esses efeitos."

