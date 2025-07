Meta mantém post contra Gleisi no ar mesmo após Justiça mandar derrubar

Uma publicação que acusa a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, de envolvimento nas fraudes do INSS continua ativa no Instagram, mesmo após uma decisão judicial que considerou o post calunioso e determinou sua retirada imediata da plataforma.

O que aconteceu

Liminar foi concedida em 19 de junho, atendendo a pedido de Gleisi, que afirma ter sido vítima de ataques à sua honra e reputação. A decisão da Justiça do Distrito Federal também determinou que a Meta, empresa controladora do Instagram, forneça os dados cadastrais do autor da conta, @lobodoido5, para que ele possa ser citado formalmente no processo.

Mais de dez dias após a concessão da liminar, o conteúdo segue disponível no Instagram. O UOL procurou a Meta para questionar os motivos da continuidade da publicação na plataforma, mas a empresa ainda não se manifestou até a última atualização desta reportagem.

Ministra sustenta que o conteúdo não tem nenhum respaldo em fatos e configura crime contra sua honra. O post alvo da ação judicial afirma, sem apresentar provas, que Gleisi teria recebido dinheiro desviado do INSS, além de chamá-la diretamente de "bandida".

O juiz Fernando Mello Batista determinou que o conteúdo fosse retirado imediatamente do ar. Na decisão liminar, o magistrado reconhece que agentes políticos estão sujeitos à crítica pública, inclusive com tom sarcástico ou irônico, mas afirma que, no caso em questão, o conteúdo "extrapolou" os limites do debate político e invadiu a esfera da intimidade pessoal com acusações falsas e ofensivas.

O processo segue em curso na Justiça do Distrito Federal. A ação movida por Gleisi também pede indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, além da exclusão definitiva do conteúdo e responsabilização do autor do perfil por calúnia e difamação.