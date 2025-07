Perfume, balança, celular e mais: 9 produtos com ótimo custo-benefício hoje

Do Guia de Compras UOL

Pensando em trocar de celular, comprar um perfume novo ou equipar a casa? A newsletter "Caçadores de Ofertas" desta semana traz boas promoções para você comprar tudo isso e mais gastando menos.

Para começar, temos celulares com bom custo-benefício, que sempre são sucesso entre os consumidores.

Na categoria casa e cozinha, há uma balança de bioimpedância (outra campeã de vendas) e uma air fryer que, além de prática, tem um design moderno que valoriza o ambiente.

Por fim, confira uma seleção especial de itens de moda e beleza, incluindo um perfume masculino best-seller no mundo todo.

Interessou? Não perca tempo e confira a nossa seleção; os preços são por tempo limitado e podem variar de acordo com a disponibilidade dos estoques.

Celulares

Destaques: tela LCD de 6,7 polegadas, duas câmeras traseiras (50 MP + 2MP) e selfie de 8 MP. Processador MediaTek Helio G85.

Destaques: tela AMOLED de 6,88 polegadas, câmera traseira de 50MP com sensor de profundidade e selfie de 13MP. Processador Mediatek Helio G85.

Destaques: tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas, câmera traseiras "fusion" de 48MP e selfie de 12MP. Processador A18 Bionic, da Apple.

Casa e cozinha

Com acabamento em inox, possui cesto antiaderente removível e grelha Easy Clean, que facilita a limpeza. Timer 60 minutos, temperatura de 80 a 200°C e desligamento automático. Opções em 110V ou 220V.

Por meio do aplicativo, é possível analisar métricas como peso, IMC, massa muscular, índice de gordura corporal e visceral. Pode armazenar os dados de até sete pessoas.

Ideal para limpar pisos, azulejos e carpetes, entre outros. O kit possui três escovas de cerdas duras, rotativas e em tamanhos diferentes, para encaixe na furadeira ou parafusadeira.

Moda e beleza

10% off com cupom: PERFUMARIA. Combina notas de hortelã e laranja sanguínea com aromas de couro fresco, canela, âmbar e patchouli.

Calça e blusa para usar embaixo da roupa e manter a temperatura corporal nos dias mais frios; disponível em diversos tamanhos (inclusive infantil).

Protetor térmico, finalizador e anti-frizz, tem fórmula leve; indicado para qualquer tipo de cabelo. Mais de 30 mil compras registradas em junho.

