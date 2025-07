Pedágios ficam mais caros a partir de hoje em SP; veja preços

As tarifas de pedágio ficam mais caras a partir de hoje em todo o Estado de São Paulo. O reajuste médio será de 5,31%, de acordo com o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2024 e maio de 2025.

O que aconteceu

Novas taxas afetam rodovias administradas por concessionárias. O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de junho e autorizado pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo). Aumento vale para as concessionárias Autoban (Sistema Anhanguera-Bandeirantes), Intervias (rodovias do interior), Rota das Bandeiras (corredor D. Pedro I), Renovias, Rodovias das Colinas, CART (Raposo Tavares), ViaRondon, SPVias, Rodovias do Tietê, Ecovias (Sistema Anchieta-Imigrantes), Ecovias do Leste Paulista, Rodoanel Oeste, SPMar e Rodovia dos Tamoios.

No sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela concessionária Ecovias, a tarifa vai de R$ 36,80 a R$ 38,70. Já no sistema Autoban — que inclui a Via Anhanguera (SP-330) e a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) — o aumento varia entre R$ 0,50 e R$ 0,80, a depender do trecho. Todos os novos valores podem ser consultados no site do Diário Oficial do Estado.

Artesp diz que os novos valores foram definidos com base nas regras contratuais de reajuste. Outro fator foi a aplicação de medidas cautelares da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), voltadas à mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros em sete trechos concedidos.

Estado de São Paulo tem 227 postos de pedágio em operação, incluindo os novos pórticos de free flow (pedágio sem cabine). O aumento nas tarifas de pedágio têm impacto nas passagens de ônibus intermunicipais e nos fretes rodoviários.

* Com TV Cultura e Estadão Conteúdo