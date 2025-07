Passou do prazo, mas parece bom: alimento vencido pode ser consumido?

Quando um fabricante coloca uma data de validade na embalagem de um alimento, essa informação não é um "chute", e sim resultado de um processo científico.

Os chamados testes de vida de prateleira são estudos laboratoriais que simulam como o alimento vai se comportar ao longo do tempo, sob diferentes condições de temperatura, umidade e exposição. As amostras são verificadas regularmente para avaliar a presença de microrganismos, além de mudanças no sabor, textura e aroma.

Esses testes não são sempre exatos, mas seguem padrões de segurança. Em geral, os laboratórios já têm uma expectativa com base em produtos similares, mas ainda assim precisam confirmar os dados por meio de experimentos práticos.

Para produtos não refrigerados, por exemplo, os testes usam temperaturas mais altas que a maior registrada na cidade onde o alimento será vendido, o que oferece uma margem de segurança. Já alimentos refrigerados são testados considerando a temperatura padrão das prateleiras frias dos supermercados.

Por isso, os prazos de validade são calculados com uma folga consciente. Se um produto foi aprovado para durar três meses e dez dias, o fabricante costuma colocar como prazo de validade "três meses". Isso cria um espaço de tolerância que, embora exista, não deve ser usado como desculpa para consumir o produto vencido.

Imagem: dragana991/Getty Images/iStockphoto

Comer ou não comer?

No caso de alimentos industrializados não perecíveis (como biscoitos, massas ou até chocolates), os riscos de comer após da data de validade podem ser menores. Mas a orientação dos profissionais de saúde e segurança alimentar é clara: não é recomendado consumir produtos vencidos. Isso porque, mesmo com a tal margem de segurança, não há como garantir que o alimento mantenha sua integridade após a data impressa.

Às vezes o alimento ainda está dentro do limite aceitável de microrganismos, mas já perdeu sabor, consistência ou valor nutricional. O problema é que nem sempre conseguimos perceber isso visualmente ou pelo cheiro, já que muitos alimentos contêm conservantes que mascaram a deterioração.

Além disso, do ponto de vista legal, o fabricante se isenta de qualquer responsabilidade a partir do momento em que o produto vence, mesmo que seja por um único dia. Em contrapartida, se o alimento já está vencido na prateleira do mercado, o fornecedor é obrigado a substituí-lo ou devolver o dinheiro ao consumidor, como garante o Código de Defesa do Consumidor.

Quais os riscos reais para a saúde

Se alguém consome um alimento vencido e contaminado, os órgãos mais afetados são o estômago e o intestino. Os sintomas mais comuns incluem náuseas, vômitos, cólicas, gases e diarreia. Em casos mais graves, principalmente quando o produto contém bactérias, fungos ou parasitas, podem ocorrer inflamações gástricas, desidratação, dores de cabeça e até infecções como cisticercose e outras parasitoses.

Por isso, mesmo que o produto pareça bom, tenha cheiro agradável e aparência inalterada, a recomendação dos nutricionistas é sempre priorizar a segurança. Avaliar cheiro e consistência pode ajudar, mas não é garantia. A melhor forma de evitar problemas é manter o hábito de verificar sempre a validade antes do consumo, e evitar correr riscos desnecessários.

*Com informações de reportagens publicadas em 10/11/2024; 23/07/2023 e 27/07/2024