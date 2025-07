'Parece que fui ao dentista': escova elétrica Colgate tem 25% de desconto

O Guia de Compras UOL encontrou uma escova de dentes elétrica da Colgate que vem com dois refis e estojo para viagens por R$ 320. De acordo com o fabricante, o produto tem três modos de escovação, sensor de pressão e a bateria dura por até duas semanas.

O modelo teve mais de 400 vendas no último mês na Amazon e recebeu nota 4,7 (do total de 5) dos consumidores. Veja a seguir detalhes do modelo e mais avaliações de quem já comprou:

O que diz o fabricante

Sensor que avisa quando a pressão que você está colocando contra o seu dente é excessiva

Três modos de escovação

Timer de 30 segundos para te ajudar a escovar todas as áreas da boca

Lembrete para a troca de cabeça da escova

Pode ser usada sobre aparelhos, coroas e implantes

Bateria com duração de até 14 dias

O que diz quem comprou

Os consumidores elogiam o produto principalmente pela eficácia. Muitos relaram a facilidade no uso e o bom resultado na limpeza dos dentes.

Essa escova me surpreendeu. É muito fácil de usar e de se adaptar. Tem 3 funções de higiene bucal e realmente limpa bem os dentes e diminui bastante as placas. Parece até que fui ao dentista após usá-la. M. Saraiva

Muito satisfeita. Antes da compra, estava receosa por não me acostumar ou ser um modelo similar às escovas convencionais elétricas. Este modelo é completamente diferente, parece que está na cadeira do dentista diariamente. Daniela

Excelente na prevenção de placas. É uma escova que funciona por vibração e não por rotação. Por isso limpa os dentes e as gengivas de forma muito eficiente. Desde que comecei a usar não percebo a ocorrência de placas/tártaros. Vale a pena, não custa caro e evita a ida a dentistas que acabam custando muito mais caro. Fernando

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam do barulho que o aparelho faz e também relataram problemas com a assistência.

É boa, mas barulhenta. Incomoda quando passo perto da gengiva. Teresa Svec

Minha segunda escova, a primeira durou quase dois anos e a segunda um ano e dois meses, problema é o conserto, fica em SP e é um incômodo. Douglas Moeller

Em 5 meses de uso, eu mal consigo ligá-la por conta do barulho, foi ficando cada vez mais alto e está insuportável. José

