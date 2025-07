Onda de frio em SP: julho começa gelado; veja quando será pico com temperaturas abaixo de 10°C

São Paulo enfrenta nova onda de frio desde esta segunda-feira, 30, mas as menores temperaturas estão previstas para quarta, 2, e quinta-feira, 3. A sensação térmica pode ser inferior aos 10ºC, mas não deve se aproximar do frio da semana passada, quando os termômetros chegaram aos 0ºC no extremo sul da cidade.

"Os ventos úmidos do oceano devem causar uma semana úmida, nublada e com sensação de frio na Grande São Paulo", diz o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) sobre esta semana. "Os dias serão marcados por pequena amplitude térmica, gerando sensação de frio ligeiramente abaixo dos 10°C em alguns dias."

Veja a previsão:

. Terça-feira

Mínima: 12°C

Máxima: 16°C

. Quarta-feira

Mínima: 11°C

Máxima: 14°C

. Quinta-feira

Mínima: 10°C

Máxima: 16°C

. Sexta-feira

Mínima: 9°C

Máxima: 18°C

. Sábado

Mínima: 8°C

Máxima: 21°C

De acordo com o órgão municipal, os termômetros devem variar entre mínimas de 11°C e máximas de 14°C nesta quarta. Os mesmos valores são indicados pela Climatempo para a quinta. Em adicional, há previsão de chuva nos dois dias e nesta terça, 1º de julho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo e laranja, a depender da região, para declínio de temperatura. Todo o centro-oeste e litoral paulista, incluindo a capital São Paulo, estão com alerta amarelo, de "perigo potencial".

A região do Vale do Ribeira, litoral sul e Avaré, assim como as cidades próximas à divisa com o Paraná (região de Ourinhos e de Presidente Prudente) vão sentir um resfriamento mais relevante, segundo a Climatempo.