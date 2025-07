PMs do RJ são presos por 'bico' de segurança armada na hora do expediente

Nove policiais militares foram presos hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro por atuarem como seguranças privados durante o expediente.

O que aconteceu

Militares faziam "bicos" no comércio de Belford Roxo em troca de pagamento mensal. Eles estabeleciam uma relação de dependência econômica com os comerciantes beneficiados pelo esquema, informalmente chamados de "padrinhos", de acordo com investigações do GAESP/MPRJ (Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro).

Até posto do Detran em Belford Roxo estava na lista de beneficiados pelo esquema. Entre os locais identificados estavam também restaurantes, mercados, postos, lojas, farmácias, clínicas, universidades, funerárias, mototáxis, transportes alternativos, feiras e festas.

Crimes ocorreram entre 2021 e 2024. No período, os militares atuavam no 39º BPM (Belford Roxo). Parte dos denunciados estava lotada na unidade; os demais, no 12º BPM (Niterói), 15º BPM (Duque de Caxias), 20º BPM (Mesquita), na BPTur e na Prefeitura de Belford Roxo.

Foram cumpridos hoje 11 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão contra os PM. A ação, do MPRJ, recebeu apoio da Coordenadoria de Segurança e a Corregedoria Geral da Polícia Militar (CGPM). Na operação, além das nova prisões, foram apreendidos 12 aparelhos celulares, munições e pequena quantidade de entorpecentes.