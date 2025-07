6 vezes em que Motta pregou pacificação com governo antes de ir para ataque

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem deixado de lado o discurso de harmonia e diálogo entre os três Poderes que adotou no início da sua gestão e vem escalando no enfrentamento ao governo Lula (PT).

O que aconteceu

Antes de enfrentar o governo, Motta defendeu harmonia, o diálogo e pacificação entre os Poderes pelo menos seis vezes. Publicações nas redes sociais entre abril e maio ilustram a inflexão no discurso.

Ontem, Motta divulgou um vídeo em acusou o governo de "alimentar o 'nós contra eles'" e de promover "polarização social". Ele defendeu o Congresso no episódio da derrubada do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e afirmou que a medida "afeta toda a cadeia econômica". "Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa não é leal, é cúmplice", disse.

Ele também respondeu acusações de ser "morde e assopra". "Se a ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder, mas se a ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar para todo o país", disse.

Antes, Motta chegou a cobrar "autocrítica" dos três Poderes para pacificar o país. Ao participar de evento de líderes empresariais em maio, o presidente da Câmara afirmou que a Casa estava fazendo sua parte para trazer o Brasil a um clima de normalidade, mas pontuou que nenhum Poder sozinho conseguiria isto.

"Não é só um Poder que vai conseguir harmonizar o país", declarou Motta na ocasião. "É dialogando o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, cada um em suas responsabilidades. Penso que cada poder tem que fazer sua autocrítica para colaborar com essa harmonia", destacou ele, em discurso durante evento do Lide em Nova York.

Em postagem em abril, Motta afirmou que é "dever" de quem comanda a Câmara agir com "serenidade". "Nesse momento de polarização, de enfrentamento, de incertezas, eu penso que cabe a quem tem o dever de conduzir a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, a serenidade, equilíbrio para que encontramos nas nossas divergências aquilo que nos une", disse.

Em 7 de abril, Motta fez discurso conciliador durante um evento na ACSP (Associação Comercial de São Paulo). "Diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dar ao luxo de achar que, aumentando uma crise institucional, nós vamos resolver esses problemas", disse.

Durante dois outros eventos no mesmo mês, Motta defendeu a necessidade de "manter essa política de diálogo com o governo para fortalecer o país". Em 23 de abril, ele voltou a pregar diálogo em um post redes sociais. "Só assim o Brasil poderá atravessar as crises sem grandes perdas e construir um futuro mais eficiente", escreveu.

A harmonia entre os Poderes também foi tema de seu discurso de posse na Câmara, em fevereiro. "Sem harmonia, a democracia pode ser irremediavelmente fraturada. Serei um guardião da independência e uma sentinela permanente pela harmonia", declarou.

Vou sempre buscar o consenso, sempre buscar o caminho da harmonia.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, em publicação no dia 11 de abril

IOF e a virada de chave na relação

Na época dos posts, Motta vivia bom momento nas relações com a gestão Lula. Demonstrou publicamente apoio a pautas de interesse do governo, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a PEC da Segurança Pública, e conseguiu adiar a votação da urgência do projeto de lei de anistia aos crimes do 8 de Janeiro, que poderia beneficiar os ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No fim de março, Motta tinha viajado para Ásia como parte da comitiva presidencial ao continente, a convite do próprio Lula.

Motta chegou a ser elogiado por Lula. Durante o congresso nacional do PSB em 1º de junho, o petista tratou o presidente da Câmara como "novidade na política" e disse que ele seria "bem tratado pela esquerda".

Situação mudou com crise gerada por decreto do governo que aumentou IOF. Após a repercussão da medida, líderes do Congresso firmaram um acordo para que o governo "recalibrasse" o decreto, em uma reunião com Fernando Haddad no dia 8 de junho. Ao fim da discussão, Motta classificou o encontro como uma "noite histórica".

Pouco menos de 20 dias depois, Motta pautou a votação do projeto que revoga o aumento do IOF editado pelo Executivo. Lideranças governistas foram surpreendidas e afirmam que souberam da decisão por uma publicação do presidente da Câmara nas redes sociais.

Como mostrou o UOL, Motta se recusou a conversar com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, sobre o tema. Ele não atendeu apelos até de aliados para discutir a votação na reunião de líderes partidários, antes de levar a matéria ao plenário.