Novo Moto G86 tem bateria que promete durar 41 horas e resistência militar

O mercado brasileiro de celulares tem um novo modelo intermediário: o Motorola Moto G86. O valor oficial dele é de R$ 2.499.

Analisando as especificações técnicas, o lançamento ganha destaque na bateria, que aguenta até 41 horas, e na resistência militar. A tela de 6,7 polegadas manteve a tecnologia Smart Water Touch, a qual permite que ela responda normalmente a toques e gestos mesmo estando molhada.

Como é o novo Moto G86

Design. Com design fino e peso leve (185g), o Moto G86 traz um acabamento semelhante ao couro. Ele será vendido em duas opções de cores: grafite e vermelho.

Tela. O aparelho possui uma tela pOLED de 6,7 polegadas, com resolução 1,5K super HD e brilho máximo de 4.500 nits. Esse conjunto oferece nitidez nas imagens e vídeos até mesmo sob o sol, segundo a marca.

O display é protegido com o Corning Gorilla Glass 7i, que é conhecido por ser resistente contra quedas e arranhões.

Conjunto traseiro duplo de câmeras. A lente principal é de 50 MP com o sensor Sony LYTIATM 600. A segunda lente é ultra grande angular de 8 MP.

Entre os destaques, estão tecnologias tradicionalmente usadas pela Motorola em seus celulares, como Quad Pixel, que trabalha para oferecer imagens nítidas em ambientes com pouca luz, e a estabilização óptica de imagem (OIS), que reduz borrões em fotos e vídeos.

Câmera de selfie. Na câmera frontal, a lente de 32 MP também conta com a tecnologia Quad Pixel.

Vale destacar que as imagens captadas pelo celular são melhoradas pela inteligência artificial moto AI, que aplica ajustes automáticos baseados no brilho, modos de disparo e definição das imagens.

Bateria. Com 5.200 mAh, o aparelho aguenta até 41 horas longe da tomada em uma única carga, diz a Motorola.

Na caixa, o celular acompanha um carregador TurboPower de 33W, que promete bateria para o dia todo em apenas 30 minutos de recarga.

Processador. Equipado com o MediaTek Dimensity 7300. A promessa é de que ele aguenta tarefas do dia a dia e jogos.

Resistência militar. A empresa diz que o Moto G86 foi aprovado em 16 testes que simulam condições extremas, como mudança de pressão, congelamento, variações de temperatura e quedas de até 1,2 metros.

O lançamento conta ainda com a certificação IP68, o que indica resistência contra poeira, sujeira e areia, além de suportar submersão em até 1,5 metro de água doce por até 30 minutos.

Ele é também o primeiro da categoria com a certificação IP69, que promete resistência contra jatos d'água.

