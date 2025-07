Máquina de queimar calorias: precisamos comer mais no frio?

Se no frio você sente que seu estômago virou um buraco sem fundo, fique tranquilo, não é só você. Sentimos mais fome nos dias gelados porque nosso corpo começa a gastar mais energia para manter a temperatura interna equilibrada.

"O aumento de gasto energético é de cerca de 10% do habitual", sinalizada Carla Brauner Blom, endocrinologista. Ela explica que as pessoas buscam alimentos mais calóricos nessa época porque são aqueles que ajudam a repor a energia que foi eliminada e que esquentam o corpo, como massas, cremes e doces.

Existe um outro fator conspirando contra sua dieta no inverno: o humor. A menor exposição à luz solar reduz a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. O resultado é um aumento do desânimo e daquela vontade de um prato de comida quentinho e calórico para compensar. É o que os especialistas chamam de "depressão sazonal".

Frio pode ser seu aliado no emagrecimento

Se o corpo gasta mais energia no frio, por que não aproveitar esse empurrãozinho da biologia para perder uns quilos?

A ideia é manter a dieta equilibrada, com proteínas, carboidratos complexos, gorduras boas, fibras e líquidos, nas mesmas proporções de sempre. E claro, também manter a atividade física.

Se você quer aquecer o corpo e manter a saúde em dia, pense em pratos nutritivos e reconfortantes. Sopas, por exemplo, são grandes aliadas: esquentam, saciam e, se feitas com legumes, ainda ajudam a controlar a fome e a glicemia por conta das fibras. Uma dica: comece o jantar com uma sopa leve, isso ajuda a reduzir o apetite para o prato principal.

Outras ideias que funcionam bem no inverno, segundo a nutricionista Andressa Troles, incluem mingau de aveia com canela, chocolate quente com cacau 70% e leite desnatado, frutas assadas ou aquecidas com canela, vegetais refogados e até ingredientes termogênicos, como gengibre e pimenta.

Atenção apenas para um dos erros mais comuns da estação: esquecer de beber água. É comum confundir sede com fome no frio. Como o corpo prioriza o aquecimento e redireciona o sangue para os órgãos centrais, a sede demora mais a aparecer. Portanto, mantenha a hidratação em dia, mesmo que você não sinta tanta vontade.

*Com informações de reportagem publicada em 21/07/2022