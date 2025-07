Mais de 120 detidos em reduto da oposição na Turquia

Mais de 120 membros do governo municipal de Izmir, reduto da oposição no oeste da Turquia, foram presos nesta terça-feira por "corrupção", segundo a imprensa local e o partido CHP, que denunciou uma operação semelhante à realizada em Istambul em março.

No total, 157 mandados de prisão foram emitidos, informou a imprensa, incluindo o jornal Cumhuriyet e a emissora de televisão privada NTV.

Murat Bakan, vice-presidente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democratas), o principal da oposição e à frente da terceira maior cidade do país, declarou na rede X que um ex-prefeito e vários "funcionários de alto escalão" foram presos.

"O ex-prefeito do município metropolitano, Tunç Soyer, funcionários de alto escalão de seu mandato e nosso presidente provincial, Senol Aslanoglu, foram presos nas primeiras horas da manhã", escreveu Bakan.

"Esta prisão durante a madrugada não é uma obrigação legal, mas uma clara escolha política", denunciou, acrescentando que muitos dos presos já haviam sido investigados.

"Os endereços dessas pessoas são conhecidos (...) Se fossem chamadas para depor, se apresentariam", acrescentou.

"Estamos diante de um processo semelhante ao de Istambul", alertou.

Em 19 de março, uma operação similar por "corrupção" foi realizada contra o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, do CHP, e um dos principais candidatos a enfrentar o presidente Recep Tayyip Erdogan nas próximas eleições. Imamoglu continua preso.

