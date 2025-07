Maio teve quase 10 mil unidades residenciais novas comercializadas em São Paulo, diz Secovi

Em maio de 2025, foram comercializadas 9.996 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo, somando 112,4 mil unidades em 12 meses, relata a pesquisa Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) do Mercado Imobiliário. Os lançamentos no mês totalizaram 10.254 unidades, acumulando 123,4 mil nos últimos 12 meses. No total, havia 61,6 mil unidades disponíveis para venda no período, segundo o levantamento.

O Valor Global de Vendas (VGV) somou R$ 4,8 bilhões em maio, enquanto o acumulado em 12 meses chegou a R$ 57,5 bilhões; os valores estão deflacionados pelo Índice Nacional de Custo de Construção (INCC-DI) da FGV.

As Vendas sobre Oferta (VSO) chegaram a 14% em maio e a 63,3% nos últimos 12 meses. O indicador mede a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas. Já o Valor Global da Oferta (VGO) foi de R$ 45,4 bilhões no quinto mês de 2025.

Segmentação dos imóveis

Os imóveis com dois dormitórios foram o destaque de maio, liderando todos os indicadores. Foram 5.614 unidades lançadas, 55% do total; 5.938 unidades vendidas, representando 59% das vendas; e 36.757 unidades em oferta, 60% do estoque. Essas unidades também responderam por 43% do VGV, somando R$ 2,102 bilhões; o VGO foi de R$ 15,4 bilhões, 43% do indicador; e registraram o maior VSO, de 13,9%.

Quando se trata de metragem, os imóveis de 30 m2 a 45 m2 de área útil lideraram quase todos os indicadores. Foram 5.281 unidades lançadas, 52% do total; 5.706 unidades vendidas, equivalendo a 57% das vendas; e 32.262 unidades em oferta, 52% do estoque. Essas unidades também responderam por 37% do VGV, somando R$ 1,771 bilhão. O maior VSO, de 19,0%, ocorreu nos imóveis com menos de 30 m?. Já o maior VGO, de R$ 11,8 bilhões, 26% do total, ficou com as unidades acima de 180 m2.

Quanto ao preço, imóveis com valor entre R$ 264 mil e R$ 350 mil foram os principais. Foram 4.043 unidades lançadas, 39% do total; 3.403 unidades vendidas, 34% das vendas; e 18.616 unidades em oferta, 30% do estoque final. As unidades com preço entre R$ 350 mil e R$ 700 mil concentraram o maior VGV, de R$ 1,213 bilhão, 25% do indicador. Já os imóveis acima de R$ 2,1 milhões responderam pelo maior VGO, de R$ 19,2 bilhões, 42% do total.

Minha Casa Minha Vida

Em maio, 53% dos lançamentos, equivalentes a 5.424 unidades, e 58% das vendas, um total de 5.763 unidades, foram enquadrados como econômicos, dentro do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). A oferta disponível para essa categoria foi de 31.579 unidades no mês, 51% do total. O VSO foi de 15,4%.

Os demais segmentos tiveram 4.830 unidades lançadas, 4.233 unidades vendidas, oferta final de 30.002 unidades e VSO de 12,4%.

Desde julho de 2023, a faixa de preços do MCMV foi atualizada. O limite passou de R$ 264 mil para R$ 350 mil em São Paulo; esse é o valor que o Secovi-SP utiliza para classificar os imóveis do programa.

Distribuição pelas zonas da cidade de São Paulo

A Zona Leste concentrou mais lançamentos e vendas: 3.456 unidades lançadas, 34% do total, e 2.913 unidades vendidas, 29%. A Zona Sul, por sua vez, registrou a maior oferta final, somando 19.785 unidades, ou 32%.

A Zona Oeste ficou com o maior VGV, de 37%, totalizando R$ 1,798 bilhão. O maior VGO também ficou na região, alcançando R$ 17,1 bilhões, equivalente a 38%. Já o Centro teve o maior VSO, com 19,1%.

A Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário (PMI) é realizada pelo departamento de Economia e Estatística da entidade junto às incorporadoras associadas.