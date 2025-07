Maierovitch: Governo tem razão em ir ao STF contra derrubada do IOF

O governo Lula (PT) tomou uma decisão correta ao recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra a derrubada do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), analisou o jurista e colunista Wálter Maierovitch na edição de hoje do UOL News.

O anúncio foi feito na manhã de hoje pela AGU (Advocacia-Geral da União). Segundo o AGU, Jorge Messias, a decisão do Congresso infringe na separação de poderes.

O governo tem razão. Trata-se de uma alteração de alíquota e, portanto, está na competência do Executivo. Mas para o Direito e para a jurisprudência, tem para dar e vender para todos os lados.

O Congresso fala em aumento indireto da carga tributária e, segundo ele, o decreto presidencial excedeu o seu poder. Não é uma questão simples de resolver. Há a necessidade de um exame mais profundo de verificação se houve esse aumento ou apenas uma alteração. No meu modo de ver, houve uma alteração, porque envolve uma alíquota e números. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Para Maierovitch, a questão central em torno desse debate reside na decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre conceder uma possível liminar.

A matéria é altamente controvertida. De um lado, alega-se um problema de competência sobre o aumento tributário, que seria do Congresso Nacional. Da outra parte, também no campo da competência, o governo diz que é simplesmente uma alteração de alíquota. A competência, então, seria do Executivo. É uma questão de interpretação.

O ponto que me parece fundamental é se o ministro Moraes dará uma liminar em uma questão controvertida. Ele agitará ainda mais? Se ele der, a vitória será comemorada de um lado ou de outro. No momento, a questão fundamental é verificar se a liminar será dada ou não. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Não podemos chamar Motta de traidor e nem de herói, diz presidente do PT

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, não pode ser considerado como traidor e nem como herói após o Congresso derrubar o aumento do IOF, afirmou o senador Humberto Costa, presidente nacional do PT, em entrevista ao UOL News hoje.

Motta não é nem uma coisa nem outra [traidor ou herói]. Ao longo desse período, ele tem dado demonstrações, independentemente da forma como foi conduzida essa discussão e votação do decreto legislativo, de que tem responsabilidade com o país e boa vontade com o governo.

Não podemos chamar de 'traidor' alguém que aprovou medidas que são muito importantes para o governo. Até entendemos que ele possa ter alguma divergência com algumas propostas que nós mandamos. Mas também não acho que é 'herói'. Nesse caso, houve um equívoco político e do ponto de vista da avaliação das consequências de uma decisão como essa.

Todos nós queremos um ajuste das contas do governo. O problema é que todos querem às custas dos outros. Se nós precisamos desse ajuste e entendemos que ele é necessário, a primeira coisa é que cada segmento tem que dar sua parcela de contribuição.

O governo está fazendo sua parte. Já contingenciou e bloqueou bilhões de reais. Até agora, o Congresso não fez um gesto reduzindo as emendas parlamentares; o Judiciário, para diminuir seu duodécimo se acabassem os privilégios e os altos salários que lá existem. Com esse tipo de preocupação, conseguiremos chegar aonde pretendemos. Humberto Costa, senador e presidente nacional do PT

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: