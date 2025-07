Lula defende medidas e fala que houve 'rebelião' contra IOF e isenção do IR

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) defendeu hoje o projeto de isenção do Imposto de Renda e o decreto de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), derrubado pelo Congresso. Nesta manhã, o governo anunciou que vai acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) contra a decisão.

O que aconteceu

Lula disse que os projetos são voltados a "diminuir privilégios" e que envolvidos "se rebelaram". "Quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão têm que pagar um pouco mais, há uma rebelião. Nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. É tão pouco", reclamou, durante o lançamento do Plano Safra, no Palácio do Planalto.

O governo tem justificado os aumentos como "justiça tributária e social". "Ninguém está querendo tirar nada de ninguém, queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso que nós queremos", afirmou Lula, a empresários.

É precisamente o discurso que tem irritado o Congresso, visto como um estímulo ao "nós contra eles". Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou um vídeo em que criticava exatamente isso. "No mesmo dia em que derrubamos [o decreto], aprovamos outras três medidas importantes para o nosso país", afirmou. "Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa não é leal, é cúmplice."

O anúncio sobre a ida ao STF foi feito pela AGU (Advocacia-Geral da União) nesta manhã. Segundo o ministro Jorge Messias, a decisão do Congresso infringe a separação dos Poderes e "legalidade tributária". "A nossa conclusão é que o decreto é constitucional, ou seja, não poderia ser sustado pelo Congresso Nacional", afirmou. "Essa é uma decisão madura, decidida e muito bem informada."

A decisão promete abrir um novo episódio de crise com o Congresso. Governistas dizem que foram avisados em plenário de que derrota na política deveria se manter política e que recorrer ao Judiciário seria uma "demonstração pública de fraqueza".

Mudança de atitude

Já é possível sentir a mudança de postura do governo. Alçado a porta-voz do embate contra o Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia feito um discurso contundente ontem em defesa da política fiscal do governo e repetiu a dose hoje.

"Quem está retomando o investimento em logística é o governo do presidente Lula. Isso tem que ser celebrado", disse Haddad. "Eu tenho visto nos jornais algumas pessoas dizendo: 'Meu Deus, a coisa vai complicar para a gente, a economia está indo muito bem, a economia vai estar bem em 2026, vai complicar para o nosso lado'. De que lado nós estamos falando? É do lado do Brasil? São patriotas que estão pensando assim? Que como a economia está bem, o Brasil está indo mal?"

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, igualmente respondeu à ex-ministra Teresa Cristina (PP-MS). Em sua fala, ele acusou a senadora, vice-presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agricultura) no Senado, de "fake news" por falar que o Plano Safra no governo Jair Bolsonaro (PL) havia sido maior do que o atual. Segundo Haddad, era 42% menor em 2022.

O governo também buscou mostrar união. Haddad e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), próximo a Motta, desceram a rampa do Planalto abraçados. Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), indicação direta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), participou do evento próximo ao presidente. Segundo o governo, ambos foram avisados previamente da judicialização.

Judicialização após derrota

A derrubada do veto foi uma grande derrota para o governo. O projeto que derruba o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi votado de surpresa nas duas Casas —uma seguida da outra, um movimento raro— com derrota incontestável para o presidente em ambos os casos.

Planalto vinha debatendo como reagir. Pressionados pelo presidente, a Fazenda e o Planejamento queriam evitar a qualquer custo terem de recorrer a um maior corte de gastos. Um novo contingenciamento de mais de R$ 12 bilhões só neste ano, incluindo emendas, foi o argumento derradeiro para tentar demover os parlamentares —mas não funcionou.

Ir ao STF é o "tudo ou nada", já admitiam governistas. Por mais que a justificativa tenha base constitucional (já levantada pela área jurídica do governo), o Planalto diz entender que isso é dobrar a aposta contra o Congresso, que já tem se irritado com o que chama de "dobradinha" entre governo e Judiciário no caso das emendas.

Afago a Galípolo

O presidente fez mais um afago ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por ele. Lula voltou a criticar a taxa de juros em 15% ao ano, dizendo que "não consegue entender", mas atribuindo a culpa à gestão de Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), terminada em dezembro.

"Esse aumento já estava dado", justificou Lula. "Na verdade, o Galípolo está comendo o prato que ele recebeu. Não teve nem tempo de trocar de comida, mas certamente vai trocar", disse o presidente, citando mais uma vez os avanços econômicos do governo.

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) aumentou a taxa básica de juros pela sétima vez seguida em junho. Foi de 14,75% para 15% ao ano, a mais alta desde julho de 2006. Os juros em patamares elevados freiam a inflação porque mantêm caras as concessões de crédito e de financiamento, inibindo o consumo e os investimentos.